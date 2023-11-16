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港元拆息普遍向下 1個月HIBOR終止2連升 12個月期創1個月高

港元拆息普遍向下。與樓按相關的一個月HIBOR終止2連升，跌0.1點子至4.97345%，是11月14日後最低，當日報4.96988%。

港元現報7.8078元貶值11點子，曾貶值最多40點子，報7.8107元，亦曾升值最多1點子，報7.8066元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.55點子至4.32464%，是2023年10月27日後最低；1星期HIBOR跌0.14點子至4.63173%；2星期HIBOR跌0.5點子至4.75161%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌0.57點子至5.35518%；6個月期HIBOR升0.21點子至5.39149%；12個月期HIBOR升1.08點子至5.49274%，是10月12日後最高。

美元指數現報104.529升值0.135點或0.13%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44401%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.4741%，終止單日擴闊，利差是2023年11月10日後最窄，當日差距為-0.4548%。

對上一次終止單日擴闊，是2023年11月08日，當日利差報-0.5358%。

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