恒指今早高開95點，已見半日高位，低位跌356點，高低波幅452點。金融、非必需消費品、通訊服務、信息技術股推低大市。上升股份比例為12.97%，下跌為37.13%，無升跌為49.88%。

恒指半日跌297點或1.65%，報17781點，大市成交金額611億元；國指跌104點或1.68%，報6100點。恒生科技指數收報4032點，跌2.27%。

藍籌股成交金額253.87億元，佔大市成交41.54%；科指成份股成交金額194.95億元，佔大市成交31.9%；國指成份股成交金額241.73億元，佔大市成交39.56%。

24隻雙櫃台股，總成交0.7億元人民幣，相當於約0.75億港元，佔大市成交的0.12%。

窩輪及牛熊證成交金額減少13.99%，至76.1億元，佔大市成交12.43%。牛熊證成交金額22.89億元，減少31.83%；窩輪成交金額53.2億元，減少3.07%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。京東（9618）、神華（1088） 、中石油（0857）貢獻恒指較多。

藍籌4隻升，73隻下跌，3隻無升跌。京東（9618）升1.7%，收報107.7元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌6.8%，收報47.25元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股4隻升，26隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報60.2元，升3.35%；跌幅最大的是小米（1810）創52周高，見16.98元，收報15.8元，跌5.95%。

恒指下試50天線(17651.9點)，受制於100天線(18275.14點)。科指曾跌穿10天線(4012.02點)，並以大陰燭跌穿100天線(4032.97點)及250天線(4056.72點)。

北水南下合計淨流入15.79億元，終止單日流出。南水北上合計淨流出26.68億元人民幣，終止單日流入。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，利記（0637）收報0.173元，無升跌。聯想（0992）收報9.43元，跌3.58%。百盛集團（3368）收報0.153元，無升跌。中通快遞（2057）收報186.9元，跌2.1%。奇富科技－Ｓ（3660）收報61元，無升跌。

中國華融（2799）擬易名中信金融資產，斥資136億收購中信股份（0267）5.01%，溢價近三成。中國華融收報0.41元，升12.33%。中信股份（0267）收報7.23元，無升跌。

穆迪降龍湖（0960）信貸評級至非投資級別。收報12.86元，跌1.38%。

摩通及中金：澳博（0880）上葡京10月份已收支平衡，料第四季開始轉角。收報2.6元，跌2.99%。

南航（1055）上月旅客周轉量升2.6倍，客運力投入升近2倍。收報3.78元，升0.53%。

德永佳（0321）料中期盈利倒退約六成。收報1.04元，跌2.8%。

小鵬汽車（9868）第三季非通用會計準則虧損擴大至28億人幣，收入升25%。收報64.95元，跌4.2%。

銀娛（0027）：電子博彩在澳門可爭更多份額，澳門銀河增設施吸引貴賓中介人。收報42.7元，跌1.16%。

逾1億股新創建（0659）股份持有人接納周企收購，涉及要約開支9.24億。收報9.12元，跌0.76%。

京東集團（9618）第三季非通用會計準則利潤升6%。收報107.7元，升1.7%。

敏華控股（1999）主席黃敏利：未來會繼續提升市場佔有率。收報5.5元，升0.73%。

京東物流（2618）第三季扭虧為盈，賺2.14億元人幣。收報9.9元，跌0.1%。

偉易達（0303）中期盈利增逾14%至9360萬美元，中期息維持0.17美元。收報47.55元，升3.59%。

騰訊（0700）第三季經調整純利449億人幣勝預期。收報321.6元，跌0.31%。

破頂股表現

破頂股包括，金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見1.4元，收報1.37元，升7.03%；達力普控股（1921）創上市新高，見4.78元，收報4.54元，跌1.3%；昇能集團（2459）創上市新高，見5.82元，收報5.75元，升8.49%；小米集團-W（81810）創上市新高，見15.78元，收報14.7元，跌5.65%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1089.1元，收報1089.1元，升0.06%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1052.75元，收報1052.75元，升0%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見15.34元，收報15.26元，升5.39%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見10.3元，收報10.14元，升0.2%；華晨中國（1114）創52周高，見4.37元，收報4.31元，升6.16%；北京汽車（1958）創52周高，見2.6元，收報2.39元，升0.42%；白花油（0239）創52周高，見1.85元，收報1.84元，升5.14%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1元，收報1元，升2.04%；海通國際（0665）創52周高，見1.47元，收報1.47元，升2.08%；ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見5.52元，收報5.04元，升8.15%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見16.98元，收報15.8元，跌5.95%。

破底股方面

13隻股份創上市新低，其中十隻包括，遠東控股國際（0036）低見0.062元，收報0.069元，跌5.48%；實德環球（0487）低見0.05元，收報0.056元，升7.69%；英皇資本（0717）低見0.036元，收報0.041元，升10.81%；中國航天萬源（1185）低見0.06元，收報0.06元，跌9.09%；中科生物（1237）低見0.038元，收報0.044元，升10%；聯洋智能控股（1561）低見0.131元，收報0.155元，跌8.28%；杭品生活科技（1682）低見0.057元，收報0.057元，跌18.57%；久久王（1927）低見0.103元，收報0.119元，升5.31%；甘肅銀行（2139）低見0.31元，收報0.315元，跌4.55%；華僑城（亞洲）（3366）低見0.29元，收報0.3元，無升跌。

19隻股份創52周低，其中十隻包括，寶龍地產（1238）低見0.73元，收報0.74元，跌2.63%；恒大汽車（0708）低見0.41元，收報0.41元，跌3.53%；華南城（1668）低見0.39元，收報0.395元，無升跌；CHEVALIER INT'L（0025）低見5.5元，收報5.5元，跌0.18%；遠東發展（0035）低見1.38元，收報1.38元，跌1.43%；綠景中國地產（0095）低見0.8元，收報0.81元，跌2.41%；新世紀集團（0234）低見0.04元，收報0.042元，升5%；大新金融（0440）低見16.04元，收報16.94元，跌0.59%；恆富控股（0643）低見0.285元，收報0.435元，升35.94%；上海証大（0755）低見0.012元，收報0.013元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，天泓文創（8500）創52周高，見0.73元，收報0.6元，升50%；華新手袋國際控股（2683）創52周高，見0.35元，收報0.33元，升39.24%；中薇金融（0245）收報0.022元，升37.5%；恆富控股（0643）見52周低0.285元，收報0.435元，升35.94%；台州水務（1542）收報2.75元，升34.15%；匯漢控股（0214）收報0.5元，升26.58%；雷士國際（2222）收報0.86元，升26.47%；TBKS HLDGS（1960）收報0.4元，升23.08%；ＧＢＡ集團（0261）收報0.167元，升22.79%；奧園（3883）收報0.221元，升22.1%。

下跌異動股，包括，國茂控股（8428）收報1.1元，跌35.29%；百利達集團控股（8179）創上市新低，見0.046元，收報0.054元，跌22.86%；大地國際集團（8130）收報0.039元，跌22%；照現生態國際控股（8245）收報0.087元，跌20.18%；QPL INT'L（0243）收報0.171元，跌19.72%；中國華君（0377）收報1.06元，跌19.7%；HSSP INTL（3626）收報0.275元，跌19.12%；杭品生活科技（1682）創上市新低，見0.057元，收報0.057元，跌18.57%；名仕快相（8483）收報0.081元，跌17.35%；中國集成控股（1027）收報0.7元，跌16.67%。

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