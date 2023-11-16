陳志立表示，明年上半年續傾向保守，看好基建股、旅遊相關股份如博彩股，博彩股近期的技術性調整只是源於板塊今年跑贏，投資者想鎖定今年的利潤，而由年初至今賭收都好於預期，故博彩股的利潤預期是提升了，加上行業估值處歷史低位，故持續看好博彩股。

至受較高利率維持更長時間的影響，對息口敏感的本港地產股及銀行股續較悲觀。但若下半年減息預期開始體現，則明年或重新評估本港地產股的配置。

經濟方面，該行亞洲經濟研究部亞洲和中國經濟學家鄧維慎指，該行預期美國最快於2024年3月開始減息，較市場共識的6月為早，預計美聯儲明年將減息275個基點。由於本港經濟深受外圍因素影響，包括中國經濟放緩、美國明年二季度或開始衰退等，他認為減息的影響對港影響將在下半年較明顯。

鄧維慎預期本港今年經濟增長（GDP）將達3.6%，較政府近日修訂的3.2%為高﹔不過由於周期性挑戰影響明顯，雖然2024年本港將重啟經濟，逐步正常化，加上政府的支持政策，但相信2024年GPD會減速至2.5%。

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