另一內媒快科技則引述抖音客戶服務表示，遇到付費視頻可能是作者開啟了付費功能，如果不想看可以劃走。

報道指，視頻內容是否付費取決於作者是否開啟這一功能，抖音無法干預，具體收取的費用由作者根據相應規則自行決定。目前這一功能針對10萬粉絲以上、帳號狀態正常、無違規情況、原創度高的部分個人開放內測，後續可等待內測範圍逐步開放。

快科技報道又指，抖音近期測的付費視頻內容，用戶在平台觀看部分視頻內容時，需要付費才能觀看全部內容。目前測試的付費視頻內容，不再局限於短劇類目，支持包括日常、知識、娛樂等視頻開通付費。

用戶在觀看付費視頻時，App將不支持手機錄屏，以此保護創作者權益，購買後最多支持在5部設備上登錄觀看。

而創作者開通付費視頻的方式，是在網頁版抖音的創作者中心打開「付費視頻」開關，平台將收取30%的技術服務費。

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