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瑞銀預測港樓明年跌勢未止

瑞銀預測港樓明年跌勢未止，瑞銀投資銀行香港/中國房地產研究主管林鎮鴻指出，明年港樓將「先苦後甜」，在美國減息前至少半年仍會有較大挑戰，並測算2024年港樓再跌10%，主要基於庫存較高，一手現貨加未來預售樓盤庫存需時4年去消化，屬歷史較高水平﹔而且在高息環境下，本港負債率較高的發展商或會更大讓利，減價促銷，力求加快資金回籠。

至於辦公室方面，該行會較悲觀，因供應增加，租金更要再跌3至5%，空置率長遠升至2成，接近深圳水平。另一風險在於辦公室估值或定價，將受利息上升，令其資本化率（Cap Rate）提升。零售地產則因開關，因基數較大，故明年預期只會持平，因旅客消費力減弱，港元強亦令消費外流。

瑞銀投資銀行香港房地產分析師梁展嘉則指，樓價取決於租金回報率與供樓息率的距離，若美國減息超預期，不排除香港樓價可能反彈。

至於是否需全面撤辣及本港負資產情況，他指，相信負資產數字續會上升，因樓價已由高位跌17-18%，若再跌10%，樓價總跌幅將超25%，而以往利用八至九成上會的置業人士都將跌入負資產。

梁展嘉指，雖然政府尚有撤辣的空間，但近期針對專才在港置業印花稅的安排，由「先徵後退」改為「先免後徵」，在樓價下跌預期下，相信他們亦會觀望為先，故認為需要租金回報率與供樓息率的差距收窄，政府再配合撤辣，才會重新吸引投資需求，重啟投資屬性，令本港樓市有較佳的回復。

 

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