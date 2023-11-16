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打工仔薪酬調查：預計明年平均加薪2.2% 呢3個行業人工加幅最大

JobsDB 公布最新《2024招聘、薪酬及福利調查報告》預期來年打工仔平均薪金增長2.2%，較今年的1.6%升幅回升0.6個百分點。當中加幅最大的三個行業分別為建造業、飲食業及金融科技業。

是次調查訪問了41個行業共407家本港商業機構。調查結果顯示，預計明年三大加薪幅度最高的行業分別為「建造業」（+4.4%）、「飲食業」（+4.2%）及「金融科技業」（+3.9%），而過往年穩居首兩位的「資訊科技業」（+3.0%）今年則跌至第9位。

另外，62%受訪企業於過去12個月有發放花紅，與去年相若；當中36%企業提供保證花紅，按年升13個百分點。

招聘人手方面，調查中有30%僱主表示來年首季有計劃增聘全職人手，較去年上升4個百分點，而計劃刪減全職人手的僱主則維持於4%。有兩成僱主表示明年首季將會聘請全職零售銷售員，料為全職職位需求最大的工種。

然而，近七成（69%）受訪僱主坦言在招聘上遇到困難，頭三位主要原因為「難聘請相符技能的人才」 (60%)、「薪酬預期超出預算」 (58%)和「難聘請有相關經驗的人才」 (48%)。

 

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