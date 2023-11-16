騰訊 （0700） 公布業績後，董事會主席兼首席執行官馬化騰為2023年騰訊年刊《一線》所作的序言中提及，騰訊今年成立25周年，公司發布最新管理理念「讓狀態最好的人上場」，並說：「狀態好可以有很多理解。以我的觀察，我們狀態最好的時候就是在投入、專注在產品這件事情上的時候」。
他又表示，當真正對產品、業務夠「上心」時，便會專注去思考，並沉浸其中，達到一種「入定」的狀態。 他以微信發展過程為例，指其最核心的價值是實現了即時連接，在人與人信息連接的基礎上逐漸擴展至不同範疇，例如朋友圈﹑小程序和視頻號。
另外，他指出，網路的產品不斷更新迭代，隨著技術的進步，產品的架構也愈來愈複雜，「但產品是最誠實的，它會忠實地記錄和呈現我們在其中投入的心血和智慧」。他續稱，內網上有人批評指，剛來公司時常收到部門管理者對產品的回饋，惟近年減少，「這是值得我們警醒的現象」。
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