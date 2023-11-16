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瑞銀林鎮鴻：內地萬億救樓市是行業「曙光」

近日內地再傳出「大招」，人行傳藉專項貸款、抵押補充貸款（PSL）注資萬億低息資金救樓市。瑞銀投資銀行香港/中國房地產研究主管林鎮鴻形容是行業「曙光」，因今次傳聞的PSL貸款將用於「城中村改造」、保障房項目及「平急兩用」公共基礎設施，當中前兩者與內房較相關，若能通過轉換「商品房」成為「保障房」，收儲商品房，解決庫存高企問題，穩定樓價，扭轉居民樓價持續下跌的預期，令居民減低急於拋售的行動。

不過林鎮鴻指，目前市場仍對PSL的推出有所質疑，因尚未有官方公布。但每月人行均會公布抵押補充貸款數據，最快可留意12月初的數據，若數據有所上升，將對市場有關鍵作用。

他指出，目前內地約有市值300萬億的存量房，以往政府是想宣導及鼓勵居民加槓桿置業解決這些庫存，但政策成效一般，不單一手成交一般、二手掛牌亦增加。

加上內地樓市調整已長達兩年半，周期是以往未見之長，令居民對樓價預期負面影響更大。同時，內地定調「房住不炒」及收入預期轉負面，內地房企亦多有流動性問題，故最終仍需政府出手解決，扭轉現時困境。

林鎮鴻指，內地一直有討論PSL貸款的事宜，只是仍未拍板，是次1萬億的額度亦尚未明確對「城中村改造」、保障房項目及「平急兩用」公共基礎設施三大用途的分配額度，亦尚有許多細節待明確。

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