不過林鎮鴻指，目前市場仍對PSL的推出有所質疑，因尚未有官方公布。但每月人行均會公布抵押補充貸款數據，最快可留意12月初的數據，若數據有所上升，將對市場有關鍵作用。

他指出，目前內地約有市值300萬億的存量房，以往政府是想宣導及鼓勵居民加槓桿置業解決這些庫存，但政策成效一般，不單一手成交一般、二手掛牌亦增加。

加上內地樓市調整已長達兩年半，周期是以往未見之長，令居民對樓價預期負面影響更大。同時，內地定調「房住不炒」及收入預期轉負面，內地房企亦多有流動性問題，故最終仍需政府出手解決，扭轉現時困境。

林鎮鴻指，內地一直有討論PSL貸款的事宜，只是仍未拍板，是次1萬億的額度亦尚未明確對「城中村改造」、保障房項目及「平急兩用」公共基礎設施三大用途的分配額度，亦尚有許多細節待明確。

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