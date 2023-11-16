據新聞稿，以澳門地區前線店舖員工為例，入職起薪點增幅接近 16%；按業務貢獻、個人發展及管理才能等表現，店長職級淨收入可達年薪百萬澳門元；而透過專為大學畢業生而設之 UNIQLO Management Candidate（UMC）計劃入職的員工，起薪點將會上調至 23,500 澳門元。

同時，UNIQLO香港及澳門、GU香港亦會同步調整花紅發放機制，以培育和吸納更多優秀人才，並透過與表現掛勾的制度來鼓勵兼推動僱員個人發展，保持長遠競爭優勢。

公司指，自2023年9月起，凡符合條件的辦公室和前線店舖員工，將由原本需工作滿一個完整的公司財政年度方可獲發酌情發放的花紅，改為最快工作滿 3 個月即合資格獲發首次花紅，預計約 800 名僱員可受惠，而若工作滿一個完整的公司財政年度，僱員最多可獲發3次花紅。

花紅會按僱員工作表現發放，透過評核其工作態度、對公司業績的貢獻及出勤紀錄等決定個人花紅回報，讓花紅更有效地與表現評核掛勾，使僱員能透過工作表現獲得相應的肯定及獎賞，以建立更公平的工作環境。

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