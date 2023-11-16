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Tim Cook等美企高層齊參加習近平晚宴 習近平：冀與美建立伙伴關係

據美國傳媒《CNBC》報道，當地時間周三晚上蘋果公司（美：AAPL）行政總裁Tim Cook、Tesla（美：TSLA） 行政總裁馬斯克（Elon Musk）以及黑石Blackstone（美：BX）行政總裁蘇世民（Stephen Schwarzman）均出席了位於三藩市、為到訪美國的中國國家主席習近平舉行的招待會和晚宴。

報道提到，今次晚宴由美中貿易全國委員會和美中關係全國委員會主辦，是習近平與美國總統拜登舉行為期一天的峰會後舉行，其他參加者包括Visa（美：V）行政總裁Raj Subramaniam、Salesforce（美：CRM）行政總裁Marc Benioff等。

根據座位表，Tim Cook坐在中國商務部長王文濤旁邊，舉辦方透露，馬斯克出席了貴賓招待會，但沒有參與晚宴。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）在晚宴前致詞，稱美中經濟關係中仍存在著巨大的機會，又稱當晚參加者對於發展中國業務抱有濃厚的興趣，並設法推進雙邊經濟關係。

習近平亦有演講，首先問及中美是對手還是合作伙伴，指「如果把對方視為主要競爭對手、最重要的地緣政治挑戰和快速威脅，只會導致錯誤的決策、錯誤的行動和不受歡迎的結果」。他又指，中國希望與美國建立伙伴關係，建立「雙贏」關係而非對手。

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