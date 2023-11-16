恒指今早高開95點，高位升95點，低位跌356點，高低波幅452點。金融、非必需消費品、信息技術、衛生保健股推低大市。上升股份比例為19.99%，下跌為39.2%，無升跌為40.8%。

恒指收市跌246點或1.36%，報17832點，大市成交金額1151億元，較上日減少14.63%；國指跌87點或1.41%，報6116點。恒生科技指數收報4049點，跌1.85%。

藍籌股成交金額504.28億元，佔大市成交43.81%；科指成份股成交金額358.65億元，佔大市成交31.15%；國指成份股成交金額466.07億元，佔大市成交40.49%。

24隻雙櫃台股，總成交0.97億元人民幣，相當於約1.04億港元，佔大市成交的0.09%。

窩輪及牛熊證成交金額減少0.39%，至88.13億元，佔大市成交7.65%。牛熊證成交金額28.11億元，減少16.28%；窩輪成交金額60.01億元，增加9.32%。

阿里巴巴（9988）、匯控（0005）、友邦（1299）拖累大市。騰訊（0700）、京東（9618）、比亞迪（1211）貢獻恒指較多。

藍籌9隻升，69隻下跌，2隻無升跌。京東（9618）升1.98%，收報108元，是升幅最大的藍籌，小米（1810）跌6.55%，收報15.7元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股7隻升，23隻下跌。升幅最大的是快手（1024）收報60元，升3%；跌幅最大的是小米（1810）創52周高，見16.98元，收報15.7元，跌6.55%。

恒指受制於100天線(18275.66點)，下試50天線(17652.93點)。科指曾跌穿10天線(4013.79點)、100天線(4033.15點)，收市仍跌穿250天線(4056.79點)。

北水南下合計淨流入43.39億元，終止單日流出，淨流入金額是11月9日50.4億元後最多。南水北上合計淨流出21.9億元人民幣，終止單日流入。

三大指數表現

恒指曾高見18174.69點，是10月12日後最高。其後倒跌最多1.97%，是10月31日後最大跌幅，當日跌幅為2.09%。

科指曾高見4169.7點，是9月7日4179.95點後最高。其後倒跌最多2.82%，是11月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.44%。

國指曾高見6252.26點，是10月12日6289.47點後最高。其後倒跌最多2.02%，是11月10日後最大跌幅，當日跌幅為2.28%。

午後消息股表現

聯想（0992）中期少賺60% 息0.08元。收報9.52元，跌2.66%。

華邦科技（3638）考慮供股及磋商收購 股價曾飈逾四成。收報0.265元，升29.27%。

今早及隔晚消息股表現

小米（1810）首款電動車SU7正式亮相。創52周高，見16.98元，收報15.7元，跌6.55%。

多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，利記（0637）收報0.173元，無升跌。百盛集團（3368）收報0.154元，升0.65%。中通快遞（2057）收報187元，跌2.04%。奇富科技－Ｓ（3660）收報60元，跌1.64%。

中國華融（2799）擬易名中信金融資產，斥資136億收購中信股份（0267）5.01%，溢價近三成。中國華融收報0.41元，升12.33%。中信股份（0267）收報7.21元，跌0.28%。

穆迪降龍湖（0960）信貸評級至非投資級別。收報12.84元，跌1.53%。

摩通及中金：澳博（0880）上葡京10月份已收支平衡，料第四季開始轉角。收報2.59元，跌3.36%。

南航（1055）上月旅客周轉量升2.6倍，客運力投入升近2倍。收報3.8元，升1.06%。

德永佳（0321）料中期盈利倒退約六成。收報1.05元，跌1.87%。

小鵬汽車（9868）第三季非通用會計準則虧損擴大至28億人幣，收入升25%。收報65.15元，跌3.91%。

銀娛（0027）：電子博彩在澳門可爭更多份額，澳門銀河增設施吸引貴賓中介人。收報42.9元，跌0.69%。

逾1億股新創建（0659）股份持有人接納周企收購，涉及要約開支9.24億。收報9.15元，跌0.44%。

京東集團（9618）第三季非通用會計準則利潤升6%。收報108元，升1.98%。

敏華控股（1999）主席黃敏利：未來會繼續提升市場佔有率。收報5.5元，升0.73%。

京東物流（2618）第三季扭虧為盈，賺2.14億元人幣。收報10.06元，升1.51%。

偉易達（0303）中期盈利增逾14%至9360萬美元，中期息維持0.17美元。收報46.7元，升1.74%。

騰訊（0700）第三季經調整純利449億人幣勝預期。收報324.8元，升0.68%。

破頂股表現

破頂股包括，信源企業集團（1748）創上市新高，見4.6元，收報4.4元，升76%；金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見1.4元，收報1.37元，升7.03%；達力普控股（1921）創上市新高，見4.78元，收報4.5元，跌2.17%；昇能集團（2459）創上市新高，見6.05元，收報6.05元，升14.15%；小米集團-W（81810）創上市新高，見15.78元，收報14.54元，跌6.68%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1089.15元，收報1089.15元，升0.06%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1052.75元，收報1052.75元，升0%；ＦＡ三星比特幣（3135）創上市新高，見15.34元，收報15.25元，升5.32%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1096.7元，收報1096.7元，升0.01%；巨星傳奇（6683）創上市新高，見10.66元，收報10.24元，升1.19%；華晨中國（1114）創52周高，見4.38元，收報4.28元，升5.42%；北京汽車（1958）創52周高，見2.6元，收報2.37元，跌0.42%；白花油（0239）創52周高，見1.85元，收報1.78元，升1.71%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1元，收報1元，升2.04%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；海通國際（0665）創52周高，見1.47元，收報1.46元，升1.39%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創52周高，見16.98元，收報15.7元，跌6.55%。

破底股方面

25隻股份創上市新低，其中十隻包括，禹洲（1628）低見0.12元，收報0.125元，跌2.34%；金茂（0817）低見0.9元，收報0.91元，跌4.21%；遠東控股國際（0036）低見0.062元，收報0.069元，跌5.48%；實德環球（0487）低見0.05元，收報0.059元，升13.46%；中國高精密（0591）低見0.139元，收報0.14元，跌2.1%；高山企業（0616）低見0.27元，收報0.29元，升5.45%；英皇資本（0717）低見0.036元，收報0.04元，升8.11%；中國金茂（0817）低見0.9元，收報0.91元，跌4.21%；中國航天萬源（1185）低見0.06元，收報0.066元，無升跌；中科生物（1237）低見0.038元，收報0.042元，升5%。

49隻股份創52周低，其中十隻包括，寶龍地產（1238）低見0.73元，收報0.75元，跌1.32%；粤海置地（0124）低見0.6元，收報0.6元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.41元，收報0.42元，跌1.18%；華南城（1668）低見0.39元，收報0.39元，跌1.27%；CHEVALIER INT'L（0025）低見5.5元，收報5.51元，無升跌；遠東發展（0035）低見1.35元，收報1.38元，跌1.43%；綠景中國地產（0095）低見0.79元，收報0.8元，跌3.61%；粵海置地（0124）低見0.6元，收報0.6元，無升跌；青島啤酒股份（0168）低見55.15元，收報55.5元，跌3.56%；NATIONAL ELEC H（0213）低見0.68元，收報0.68元，無升跌。

異動股

上升異動股，包括，匯聯金融服務（8030）創上市新低，見0.248元，收報0.77元，升175%；思城控股（1486）創52周高，見1.14元，收報1.14元，升103.57%；信源企業集團（1748）創上市新高，見4.6元，收報4.4元，升76%；天泓文創（8500）停牌；中薇金融（0245）收報0.023元，升43.75%；雅高控股（3313）收報0.335元，升39%；佳華百貨控股（0602）收報0.061元，升35.56%；台州水務（1542）收報2.75元，升34.15%；奧園（3883）收報0.238元，升31.49%；華邦科技（3638）收報0.265元，升29.27%。

下跌異動股，包括，國茂控股（8428）收報1.19元，跌30%；慕尚集團控股（1817）創上市新低，見1元，收報1.05元，跌21.05%；齊屹科技（1739）收報0.33元，跌20.48%；錦興國際控股（2307）收報0.28元，跌20%；百利達集團控股（8179）創上市新低，見0.046元，收報0.057元，跌18.57%；中國華君（0377）收報1.09元，跌17.42%；亨泰（0197）收報0.035元，跌16.67%；中國華星（0485）收報0.095元，跌15.93%；照現生態國際控股（8245）收報0.092元，跌15.6%；中國智慧能源（1004）收報0.018元，跌14.29%；中國新消費集團（8275）收報0.249元，跌14.14%。

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