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本港失業率升至2.9% 略高於預期

統計處公布，經季節性調整的失業率由7月至9月的2.8%上升至8月至10月的2.9%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.0%的水平。

與7月至9月比較，在8月至10月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）變動不一，其中製造業和進出口貿易業有相對明顯的上升。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度普遍不大。

8至10月份總就業人數下跌至371.34萬人，較7至9月減少約6 900人。同期的總勞動人口亦由383.43萬人下跌至382.92萬人，較7至9月減少約5100人。

失業人數升至11.58萬人

失業人數（不經季節性調整）由7月至9月的11.4萬人上升8月至10月的11.58萬人，增加約1800人。同期的就業不足人數則由37,900人下跌至36,700人，減少約1200人。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，8至10月經季節性調整的失業率為2.9%，仍屬低水平。展望將來，訪港旅遊業和本地消費短期內將繼續支持經濟增長。儘管外圍環境困難或會有一些負面影響，勞工市場未來數月應會維持緊絀。

 

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