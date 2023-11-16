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調查：僅41%銀髮族對未來財務狀況有信心

AXA安盛公布「AXA 安盛心理健康研究 2023」第四階段結果，發現銀髮族（50 歲及以上市民）的整體心理健康較全港平均水平為佳，但仍然受到較大的財務壓力影響。

研究結果顯示，50 歲及以上受訪者中有 30%的受訪者感到「心靈豐盛」，較全港受訪者的整體比例 20%為高。該研究同時指出銀髮族面對較低的心理壓力，其中 38%受訪者在過去一年遭受中度至高度壓力，低於全港受訪者的 53%。

然而，研究指出，物價和生活成本上漲（78%）、 疾病（69%）及經濟前景不明朗（68%）是對銀髮族情緒造成負面影響的三大問題。同時，只有五分二（41%） 的銀髮族對未來財務狀況有信心，而只有少於一半（44%）的受訪者認為自己擁有足夠的財務資源。

AXA 安盛中國大陸、香港及澳門行政總裁尹玄慧表示：「香港人口持續老化，年長一代所面臨 的挑戰不容忽視，。AXA 安盛用創 新的思維和前瞻的視野來設計相應的產品和服務，包括保障退休生活的『盛載人生即享年金計劃』，以及承保受保前已存在病況的『盛滿愛危疾保障』，滿足一眾銀髮族的需要。」

AXA 安盛心理健康研究 2023 由 AXA 安盛與益普索合作進行，於 2022 年 9 月至 2022 年 10 月期間，對16個分布於歐洲、美洲和亞洲地區的3萬名年齡介乎18至74歲的受訪者透過線上問卷及線上訪談形式進行調查。於香港，共有2,336名年齡介乎18至74歲的受訪者參與是次研究。

 

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