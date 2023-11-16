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HashKey：料虛幣明年進牛市 有望再創新高

市場預期美國加息接近尾聲，虛擬貨幣近期再度回溫，本港持牌虛擬資產交易所HashKey Group首席營運官翁曉奇相信明年和後年虛擬貨幣進入牛市，比特幣和以太幣可以突破過去高位再創新高。他指虛擬貨幣行程都較有規律，以4年為一個周期，兩年半至三年熊市，一年至一年半為牛市，現時是熊市尾聲至牛市開始。比特幣由年初1.5萬美元升至現時3.5萬，已站穩支撐位置。

對於明年走勢，翁曉奇指可以留意美國證交會會否批准比特幣和以太幣現貨ETF申請，帶動數以萬億計傳統資金進入兩幣，亦有以太坊「坎昆升級」、比特幣減半等技術因素，同時若美國暫停加息甚麼重新寬鬆，會有更多資金流入市場，令明年行程可以期待。不過他提醒，近兩手快速加息後導致金融緊張，不排除出現金融踏塌，即某一金融領域出現危機擴散至整個市場，價格短期內快速下跌，但他相信價格及後可快速修復。

HashKey業務方面，翁曉奇指本月初推出手機應用程式後，交易量是以往只有網頁版時的5倍以上，開業以來總交易量超過10億美元，大部分增長來自手機應用程式以後。目前該行有12萬用戶，客戶數目增長主要來自散戶，交易量增長則主要來自專業投資者（PI），該行將推出活動推動PI交易增長，今年交易額目標為30億美元。除比特幣和以太幣，該行已向證監會提交向散戶提供4隻資產交易，向PI提供的幣種亦希望在今季擴大至15至20個。

HashKey Exchange公布，與本港虛擬保險公司OneDegree簽署協議，向OneDegree投保虛擬資產保險，基本保額為5000萬美元，根據HashKey資產託管量可每季調節，現階段最多可提升至4億美元。據證監會要求，提供覆蓋50%冷錢包及100%熱錢包，保障範圍包括客戶資產因黑客入侵、員工盜竊而被盜。OneDegree 共同創辦人郭彥麟表示，保額已是一線交易所水平，相對Coinbase（美：COIN）保額為3.5億美元。

郭彥麟表示，該行目前已接到數百間虛擬資產相關公司，包括銀行等查詢數字資產保險，不過僅有25%獲該行承保，至現時未有出現賠付，他們對承保對象具選擇性，9月與HashKey簽署備忘錄後，該行以兩個月時間從託管、保安、保險方面進行核保。他預期在今年第四季，數字資產保費收入可佔整體三成。

 

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