網易 （9999）公布第三季業績，收入按年升11.6%至272.7億元（人民幣，下同），純利增加17.0%至78.4億元。
其中，遊戲及相關增值服務收入按年升16.5%至217.8億元；「網易有道」升9.72%至15.4億元；雲音樂則跌16.3%至19.7億元；以及創新及其他業務按年相若，錄得19.8億元。
同時，網易宣布楊昭烜因個人原因辭去首席財務官，將於本月30日生效，另將繼續擔任公司顧問直至明年6月30日，以確保公司在尋找繼任者時順利過渡。
年初公司開始回購股份計劃，金額最高為50億美元，公司於業績報告中提及，截至今年9月30日，該計劃已回購約660萬股ADSs，總成本為5.879億美元。
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