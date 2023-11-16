利記（0637）公布截至今年9月底止中期業績，期内銷量下跌15.9%至約37,610噸，營業額8.45億元，按年跌35.3%。期内虧損1464.9萬元，上年同期虧損700.8萬元；每股虧損1.77港仙。不派息。
集團指出，集團於中期錄得毛利3650萬元及毛利率4.3%，而比較期間則為毛利5300萬元及毛利率4.1%。毛利率增加主要由於更佳的存貨管理及產品組合所致。
集團稱，錄得虧損乃由於中期的收益減少及金屬價格下跌所致，惟部分被集團致力於產品及服務多元化的成果所抵銷。在全球經濟放緩的情況下，集團繼續受到高利率環境、較大匯率波動及不利的金屬價格走勢的影響，但能夠透過持續的產品組合及多元化實現利潤率改善。
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