煤氣公司內地公用業務營運總裁、港華智慧能源執行董事暨營運總裁紀偉毅表示，煤氣公司在金壇投資建設了全國城鎮燃氣首個大規模地下鹽穴儲氣項目及商業儲氣項目，為城市季節調峰保供及國家能源戰略安全發揮了重要作用。煤氣公司於本港供應的燃氣中含有49%的氫氣，在輸氫、儲氫、用氫方面具有豐富經驗，希望與金壇區在鹽穴儲氫、儲能方面加強合作，共同發展。周衡翔介紹了集團氣源業務板塊的發展情況，並就利用鹽穴儲氣庫的庫容和輸氣管道的管容打造天然氣貿易「金壇指數」提出建議。

金壇區委副書記、區長胥亞偉則希望雙方在鹽穴資源綜合利用、天然氣管道安全管理以及氫能產業等高質量發展項目上加強合作。

與傳統液化天然氣接收站儲罐的儲氣方式相比，天然氣儲存於地表1000米以下，安全且節約土地。港華金壇鹽穴儲氣庫的單位容積投資節省約70%。港華金壇鹽穴儲氣庫項目，是全國首個以城市燃氣企業為主體進行規劃、投資、建設和運營管理的天然氣大型地下儲氣設施，亦是全國首個與國家管網「西氣東輸」、「川氣東送」兩大輸氣動脈實現互聯互通的城鎮燃氣儲氣庫，既可滿足城鎮燃氣季節調峰保供的需求，又對國家管網氣量平衡發揮積極作用。

其他報道

【羅仕揚專欄】從北上尋商機、到北上平價消費

利記半年虧損擴大至1465萬元

馬斯克：在中國的業務穩步推進 一切都很順利

網易第三季純利按年增17% CFO楊昭烜辭任

HashKey：料虛幣明年進牛市 有望再創新高

調查：僅41%銀髮族對未來財務狀況有信心

本港失業率升至2.9% 略高於預期

恒指收市跌246點 科指跌1.8% 成交續逾千億 北水轉流入

Tim Cook等美企高層齊參加習近平晚宴 習近平：冀與美建立伙伴關係

匯豐暫停Android用戶於HSBC HK App螢幕截圖及錄影

瑞銀林鎮鴻：內地萬億救樓市是行業「曙光」

陳國基：搶人才措施超額完成 超過七成40歲或以下

滬指終止三連升 收跌0.71%

打工仔薪酬調查：預計明年平均加薪2.2% 呢3個行業人工加幅最大

瑞銀預測港樓明年跌勢未止

抖音據報測試付費短視頻功能 平台或將抽成30%

瑞銀：明年恒指目標價20600點

【有片：埋身擊】黃金兌美元區間波動 白銀反彈力度不足

聯想中期少賺60% 息0.08元

上海一咖啡店驚現6200元人幣「天價咖啡」 市監局：會去了解情況

華邦科技考慮供股及磋商收購 股價曾飈逾四成

美國參議院通過法案 避免政府停止運作

恒指半日跌297點 科指跌2.2%跌穿250天線 北水轉流入 南水轉流出

滬指以近半日低位收市 深證成指跌穿萬點大關