南豐作坊表示，現時許多消費者和企業都意識到傳統牛仔產業對環境造成的嚴重影響，由棉花種植、到紗線染色、甚至服裝製造，牛仔布的生產均消耗大量淡水資源，每條牛仔褲共消耗3,781公升水，並排放33.4公斤二氧化碳當量，惟牛仔布的受歡迎程度將繼續飆升。

南豐作坊所在的南豐紗廠是由一家於80年代涉足牛仔布生產的棉紡廠活化而成，因此希望透過「牛仔未來」項目，提高消費者對牛仔布可持續發展意識，並向企業展示可替代傳統牛仔布產業的供應鏈永續創新解決方案。

南豐作坊亞洲總經理Cintia Nunes表示，作為科技創投和培育平台，牛仔布的受歡迎程度以及其對環境所造成的影響一直是我們關注的焦點。有見及此，南豐作坊將旗下投資組合公司、合作夥伴以及供應鏈伙件合作，不單介紹牛仔布未來，更展示相關行業對可持續發展的貢獻和進步。

「牛仔未來」將展示整個牛仔布供應鏈生命週期的各個部分，從設計、材料生產、牛仔布製造到廢棄回收的解決方案，當中包括兩個主要贊助商Levi's和前進牛仔。 Levi's一直致力於透過其可持續發展的WellThread系列減少對環境的影響，前進牛仔作為中國歷史最悠久的牛仔布廠，已建立一套全新的生產模式，包括節省用水的BigBox染色技術和植物染料，以環境保護和資源循環利用為發展的前提。

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