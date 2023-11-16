周大福企業向聯交所提交最新披露顯示，該集團向新創建（0659）提出要約方面，由11月13日至15日收到共逾2.71億股新創建股份接納其收購，相當於多增6.93%股份權益，令周企根據要約取得的新創建股權增至74.24%。
按要約價每股9.15元計，周企要向前述交貨的股份持有人支付近24.84億元要約款項，其持股亦逼近公眾持股量25%的最低門檻。只要周企額外收到754.27萬股新創建股份接納要約，便達到前述門檻水平。
連同周企在11月10日已接納1.01億股新創建股份接納要約，周企的要約共接到近3.73億股新創建街貨接納其收購，涉及支付要約款超過34.1億元。若計及旗下新世界（0017）所持新創建60.87%接納要約計，周企本身要支付217.82億元，直到11月15日止，周企為應付今次新創建要約，約需支付的要約價值增至251.92億元。
周企提出的要約期將在11月23日下午四時截止。根據要約安排，一旦要約結束而新創建的公眾持股量低於25%，周企將採取適當行動確保新創建將有充足公眾持股量。其更早已表明，會維持新創建的上市地位。
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