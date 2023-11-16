施羅德投資公布年度環球投資者研究，向33個地區的2.3萬名投資者進行調查，其中包括500名香港投資者，調查指香港投資者對市場前景持樂觀態度，有83%香港受訪者看好明年投資回報率，會較過去12個月提高，在進階和自我定義為「專業」的投資者尤其明顯。香港零售投資者預計，未來5年的平均年度回報率有11.21%，
對於過去6個月最感興趣的投資主題，香港零售投資者最為關注互聯網及科技，有61%，可持續發展有47%，房地產亦有45%。隨着私募資產大眾化加快，39%的香港零售投資者表示，在當前投資環境下，私募資產變得更具吸引力，其中基建及再生能源（70%）、私募股權（65%）及房地產（54%）領域得到較多投資者關注。六成本港地受訪者會投資於私募資產，以提升投資多元化，而54%亦認爲該類資產的潛在投資表現更，不過76%的受訪者依然認為，流動性不足或較長的持有期是對他們進行私募資產投資的障礙。
施羅德投資香港行政總裁兼亞太區業務策略主管麥尚儀（Gopi Mirchandani）表示，即使全球進入了更高利率及低經濟增長的新市場體制，香港零售投資者普遍期望於未來五年實現雙位數的平均回報。投資趨勢將會更大程度上受到『3D主題』，即去全球化、脫碳和人口結構的影響，為獲得可觀的經風險調整回報，投資者應保持靈活及讓投資多元化。香港零售投資者亦正尋求傳統資產類別以外的投資機會，並探索私募資產等另類投資策略，從而實現其目標回報。
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