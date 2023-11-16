moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

阿里巴巴上季經調整純利402億人幣勝預期 息0.125美元

阿里巴巴（9988）公布，截至9月底止今財年第二季業績，非公認會計準則（Non-GAAP）淨利潤為401.88億元（人民幣，下同），按年上升19%，略勝預期的400.72億元；淨利潤為277.06億元；收入錄得2247.9億元，按年上升9%，勝預期的2239.80億元。

相關報道：馬雲家族信託下周二將近68億元阿里巴巴股份轉為流通股

阿里上季經調整EBITA（息稅及攤銷前盈利）按年升18%至428.45億元。集團宣布現金股息，金額分別為每股普通股0.125美元或每股美國存託股1.00美元。展望未來，集團將繼續根據業務基本面、資本要求等因素，每年重新審視並決定股息金額。

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘指，本季業績穩健，多個業務展現出全新動能和活力，主動自我變革成效顯著。 隨著正式進入全新發展階段，集團將保持創業心態，更堅決地投入，更果斷地取捨，以更靈活的治理機制，抓住AI科技變革帶來的全新機會，創造更多客戶價值。

相關報道：阿里巴巴：不再推進雲智能集團分拆

集團旗下淘寶天貓集團第二季收入約為億元，按年增長%，當中中國零售商業收入升%至億元。截至今年9月底，淘寶平均每日活躍用戶（DAU）按年增長%。淘天集團第15屆雙11參與商家、交易買家及訂單量按年均錄得正增長。

國際數字商業集團上季收入升53%，收入錄億元，零售商業整體訂單同比增長約28%。Lazada上季錄得雙位數的訂單同比增長，每單虧損按季及按年均實現收窄；Trendyol 在投資拓展土耳其以外業務同時錄強勁訂單增長。

集團上季智能雲業務錄276.48億元，按年增2%。至於有望最快分拆上市的菜鳥集團上季收入為288.23億元，按年增25%，主要由跨境物流履約解決方案收入帶動。

此外，本地生活集團上季收入155.64億元，按年增16%，分部訂單增長按年近20%；大文娛集團收入57.79億元，按年升11%，主要由大麥網與阿里影業的線下娛樂業務的強勁收入增長，以及優酷訂閱收入增長所帶動，部分被優酷廣告收入下降所抵銷。

阿里今日收市報81.35元，跌2.22%。受馬雲沽貨消息影響，阿里美股（美：BABA）盤前暫跌近6%。

其他報道

施羅德：83%香港投資者料明年投資表現勝於今年

雲音樂第三季收入20億人幣

周企額外收逾2.7億股新創建股份接納要約 逼近公眾持股最低門檻

南豐作坊Fabrica X推新主題「牛仔未來」 展示可持續發展創新解決方案

煤氣與常州金壇區就高速高壓管線項目簽約   擬開發天然氣貿易金壇指數

【羅仕揚專欄】從北上尋商機、到北上平價消費

利記半年虧損擴大至1465萬元

馬斯克：在中國的業務穩步推進 一切都很順利

網易第三季純利按年增17% CFO楊昭烜辭任

HashKey：料虛幣明年進牛市 有望再創新高

調查：僅41%銀髮族對未來財務狀況有信心

本港失業率升至2.9% 略高於預期

恒指收市跌246點 科指跌1.8% 成交續逾千億 北水轉流入

Tim Cook等美企高層齊參加習近平晚宴 習近平：冀與美建立伙伴關係

匯豐暫停Android用戶於HSBC HK App螢幕截圖及錄影

瑞銀林鎮鴻：內地萬億救樓市是行業「曙光」

陳國基：搶人才措施超額完成 超過七成40歲或以下

滬指終止三連升 收跌0.71%

打工仔薪酬調查：預計明年平均加薪2.2% 呢3個行業人工加幅最大

瑞銀預測港樓明年跌勢未止

抖音據報測試付費短視頻功能 平台或將抽成30%

瑞銀：明年恒指目標價20600點