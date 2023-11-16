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阿里上季經調整EBITA（息稅及攤銷前盈利）按年升18%至428.45億元。集團宣布現金股息，金額分別為每股普通股0.125美元或每股美國存託股1.00美元。展望未來，集團將繼續根據業務基本面、資本要求等因素，每年重新審視並決定股息金額。

阿里巴巴集團首席執行官吳泳銘指，本季業績穩健，多個業務展現出全新動能和活力，主動自我變革成效顯著。 隨著正式進入全新發展階段，集團將保持創業心態，更堅決地投入，更果斷地取捨，以更靈活的治理機制，抓住AI科技變革帶來的全新機會，創造更多客戶價值。

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集團旗下淘寶天貓集團第二季收入約為億元，按年增長%，當中中國零售商業收入升%至億元。截至今年9月底，淘寶平均每日活躍用戶（DAU）按年增長%。淘天集團第15屆雙11參與商家、交易買家及訂單量按年均錄得正增長。

國際數字商業集團上季收入升53%，收入錄億元，零售商業整體訂單同比增長約28%。Lazada上季錄得雙位數的訂單同比增長，每單虧損按季及按年均實現收窄；Trendyol 在投資拓展土耳其以外業務同時錄強勁訂單增長。

集團上季智能雲業務錄276.48億元，按年增2%。至於有望最快分拆上市的菜鳥集團上季收入為288.23億元，按年增25%，主要由跨境物流履約解決方案收入帶動。

此外，本地生活集團上季收入155.64億元，按年增16%，分部訂單增長按年近20%；大文娛集團收入57.79億元，按年升11%，主要由大麥網與阿里影業的線下娛樂業務的強勁收入增長，以及優酷訂閱收入增長所帶動，部分被優酷廣告收入下降所抵銷。

阿里今日收市報81.35元，跌2.22%。受馬雲沽貨消息影響，阿里美股（美：BABA）盤前暫跌近6%。

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