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PantherTrade申請虛擬資產交易平台牌照

再有公司在港申請虛擬資產交易平台牌照，累計共有6家公司正申請虛擬資產交易平台牌照。據證監會網頁顯示，猎豹交易（香港）有限公司（Panthertrade (Hong Kong) Limited）於昨日（15日）遞交牌照申請，旗下虛擬資產交易平台名為「PantherTrade」。

資料顯示，PantherTrade於9月14日委任陳志湖為董事，其曾任火幣資產管理（香港）有限公司投資總監，火幣其後易名為新火科技，陳志湖於新火資產管理的4號牌於2023年5月完結，另一董事為洪億民。公司於今年3月7日遞交法團成立表格，首名董事為方行陟，資料顯示其於2019年9月至2020年7月曾任京東証劵有限公司。

《日經亞洲》日前曾報道，有2家虛擬資產平台正在排隊申請牌照，包括Yax及PantherTrade，前者是由老虎證券（美：TIGR）員工孵化的平台。報道引述多個消息稱，PantherTrade與富途（美：FUTU）有關。

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