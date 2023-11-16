九龍倉置業（1997）旗下海港城戶外聖誕裝置今天開幕，並以「Merry Spacemas 聖誕太空熊遇記」為主題，九置執行董事凌緣庭在亮燈儀式上表示，今年是疫情過去後，社會復常的首個聖誕節。海港城今年加大聖誕節慶祝活動和消費推廣宣傳規模，與商戶聯手推出一連串購物及餐飲推廣活動，12月31日晚上舉行除夕夜煙花倒數活動，12月22至31日亦與商戶配合延長營業時間至晚上11時，刺激市民及旅客的節日消費意欲，預計今年聖誕期間人流及商場生意額按年上升兩成。
被問到會否擔心港人節日期間外遊，凌緣庭表示，聖誕節多人外遊是正常現象，相信出遊前後有仍會有消費需求，不擔心影響商場表現。她亦提到，海港城前三季表現良好，廣東道17個鋪位全部由國際知名品牌承租，超高端品牌銷售已較疫情前高出雙位數水平，當中5至6家位於廣東道的店鋪銷售額更高居全球之冠。
其他報道
周企額外收逾2.7億股新創建股份接納要約 逼近公眾持股最低門檻
南豐作坊Fabrica X推新主題「牛仔未來」 展示可持續發展創新解決方案
煤氣與常州金壇區就高速高壓管線項目簽約 擬開發天然氣貿易金壇指數
恒指收市跌246點 科指跌1.8% 成交續逾千億 北水轉流入
Tim Cook等美企高層齊參加習近平晚宴 習近平：冀與美建立伙伴關係
匯豐暫停Android用戶於HSBC HK App螢幕截圖及錄影
打工仔薪酬調查：預計明年平均加薪2.2% 呢3個行業人工加幅最大