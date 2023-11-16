被問到會否擔心港人節日期間外遊，凌緣庭表示，聖誕節多人外遊是正常現象，相信出遊前後有仍會有消費需求，不擔心影響商場表現。她亦提到，海港城前三季表現良好，廣東道17個鋪位全部由國際知名品牌承租，超高端品牌銷售已較疫情前高出雙位數水平，當中5至6家位於廣東道的店鋪銷售額更高居全球之冠。

其他報道

阿里巴巴上季經調整純利402億人幣勝預期 息0.125美元

阿里巴巴：不再推進雲智能集團分拆

馬雲家族信託下周二將近68億元阿里巴巴股份轉為流通股

施羅德：83%香港投資者料明年投資表現勝於今年

雲音樂第三季收入20億人幣

周企額外收逾2.7億股新創建股份接納要約 逼近公眾持股最低門檻

南豐作坊Fabrica X推新主題「牛仔未來」 展示可持續發展創新解決方案

煤氣與常州金壇區就高速高壓管線項目簽約 擬開發天然氣貿易金壇指數

【羅仕揚專欄】從北上尋商機、到北上平價消費

利記半年虧損擴大至1465萬元

馬斯克：在中國的業務穩步推進 一切都很順利

網易第三季純利按年增17% CFO楊昭烜辭任

HashKey：料虛幣明年進牛市 有望再創新高

調查：僅41%銀髮族對未來財務狀況有信心

本港失業率升至2.9% 略高於預期

恒指收市跌246點 科指跌1.8% 成交續逾千億 北水轉流入

Tim Cook等美企高層齊參加習近平晚宴 習近平：冀與美建立伙伴關係

匯豐暫停Android用戶於HSBC HK App螢幕截圖及錄影

瑞銀林鎮鴻：內地萬億救樓市是行業「曙光」

陳國基：搶人才措施超額完成 超過七成40歲或以下

滬指終止三連升 收跌0.71%

打工仔薪酬調查：預計明年平均加薪2.2% 呢3個行業人工加幅最大

瑞銀預測港樓明年跌勢未止

抖音據報測試付費短視頻功能 平台或將抽成30%