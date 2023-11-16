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富衛推保單逆按計劃及安老按揭計劃

富衛香港伙香港按揭證券公司，向富衛客戶提供保單逆按及安老按揭計劃，以提供更多元化的退休方案選擇。

保單逆按人壽保單的身故賠償作為抵押，以獲得貸款，若屆時身故賠償額減去其貸款後尚有餘額，其遺產繼承人則可以獲得餘款；安老按揭即申請人將物業抵押，並獲得貸款，待申請人去世後，遺產代理人可優先全數清還安老按揭貸款以贖回抵押物業，否則貸款機構則出售抵押物業，以償還其安老按揭貸款額。

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，富衛很高興與按揭證券公司加強合作，聯手為大眾提供更靈活的退休規劃方案，滿足不同退休需要和目標。

按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示，保單逆按計劃及安老按揭計劃協助退休人士釋放手上資產的價值，轉化為每月穩定的收入，自製長糧，從而提升退休生活質素。

另外，富衛亦推行「家·年華壽險計劃」，提供不同的保費繳付期選項，客戶可選擇1次過或以5年、10年或20年繳付保費，而結婚、子女出生、置業，甚至移民等人生大事亦可增加投保額。

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