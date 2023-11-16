置地公司行政總裁黃友忠表示，作為紮根香港的企業，置地公司致力為香港社會帶來長遠而積極的影響。他們成立『置地公司家基金』，旨在促進年青人向上流動，以及幫助受房屋問題困擾的家庭。在『置地公司家基金』成立三週年之際，他很高興能在此分享『置地公司家基金』今年所取得的堅實成果，同時藉此機會，公佈於早前啟動的全新籌款活動。置願聖誕樹於十一月初首次推出，至今已獲得27間租戶和業務夥伴的捐助，籌得超過130萬元善款。籌得的所有款項將全數捐贈予「置地公司家基金」指定的非牟利機構合作夥伴如(成長希望基金會、「思健」或幼吾幼慈善基金，或由贊助者指定的慈善機構。

該基金於今年更與中華基督教青年會合辦「青年夢想啟航」社區計劃，推出全方位支持居住劏房的家庭。該基金更與明愛合辦，並由其及凱瑟克基金共同資助的「荃灣廳堂 - 劏房生活共享空間計劃」，為居住在劏房的低收入家庭提供一個多用途的社區居住空間，延伸他們的生活環境。其預計未來三年，該計劃將惠及超過3000名居住在劏房的人士。置地公司「置樂助人」義工隊，為此計劃的服務時數更達230小時。

其他計劃方面，該基金亦與香港地方志中心合辦「美麗香港︰青年自然生態導賞員計劃」，藉此加強參加者對香港歸屬感，建立一個更包容、可持續發展的社會。30名年青人將在五個非政府組織接受職業培訓，然後擔任由「置地公司家基金」贊助的15場生態旅行團的導賞員，為有志投身可持續旅遊行業的青年提供工作機會。

在義工隊發展方面，置地公司的「置樂助人義工隊」提供義工服務時數達1.1萬小時，為2021年的10倍。至今已有接近一半的置地公司員工參與義工服務，回饋社會。置地公司過去三年更透過捐款配對計劃。自2020年起，「置地公司家基金」動員共160個租戶和業務夥伴參加物資捐贈、義工服務和捐款配對計劃等公益活動。