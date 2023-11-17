道瓊斯工業平均指數收跌45點，跌幅0.14%，報34945點。標普500指數收漲5點，升幅0.12%，報4508點。納斯達克綜合指數收漲9點，或0.07%，報14113點。

Walmart跌8.09%，報156.04美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖累90點，而微軟升1.76%，報376.17元，貢獻道指42點。

科技股方面，蘋果收市報189.71元，升0.9%，谷歌母公司Alphabet收市報136.93元，升1.71%，亞馬遜收市報142.83元，跌0.25%，Facebook收市報334.19元，升0.44%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.72%，報451點。德國DAX指數收漲0.25%，報15786點；法國CAC 40指數跌0.58%，報7168點；英國富時100指數收跌1.02%，報7410點。

納斯達克中國金龍指數收跌3.1%，報6445點。

美國2年期債息曾跌最多1.99%，低見4.8143厘，是11月14日4.8065厘後最低。收市報4.8375厘，是11月14日後收市新低，當日報4.836厘。

美國10年期債息曾跌最多2.24%，是11月14日後最大跌幅，當日跌幅為4.53%。低見4.4297厘，是11月15日4.4239厘後最低。收市報4.4355厘，是9月22日後收市新低，當日報4.4337厘。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至41.095基點，是11月15日41.922基點後最闊。收市報40.41基點，是11月10日後收市最闊，當日報41.26基點。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至97.945基點，是11月15日100.182基點後最闊。收市報97.295基點，是9月22日後收市最闊，當日報106.627基點。

道指曾跌最多0.49%，是11月9日後最大跌幅，當日跌幅為0.74%。低見34818.03點，是11月14日34581.2點後最低。收市報34945.47點，是11月14日後收市新低，當日報34827.7點。連續第5日陽燭，對上一次連續第5日陽燭是11月3日。

標指曾升最多0.2%，是11月15日後最大升幅，當日升幅為0.57%。高見4511.99點，是11月15日4521.17點後最高。收市報4508.24點，是9月1日後收市新高，當日報4515.77點。連升3日，累計升96.69點，對上一次連升3日是11月1日。

納指曾升最多0.19%，是11月15日後最大升幅，當日升幅為0.71%。高見14130.45點，是11月15日14194.36點後最高。收市報14113.67點，是8月1日後收市新高，當日報14283.91點。連升3日，累計升345.93點，對上一次連升3日是10月31日。

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