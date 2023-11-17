個股ADR普遍向上下，騰訊（0700）ADR跌1.31%，折合報320.56元；阿里巴巴（9988）跌5.19%，折合報77.13元；美團（3690）跌1.9%，折合報109.58元；匯控（0005）跌0.1%，折合報59.34元；建行（0939）跌1.11%，折合報4.54元。

道期現升0.039%；標期現升0.03%；納期現跌0.06%。日本東證指數現跌0.06%；韓國KOSPI指數現跌0.8%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.01%。

VIX指數隔晚升0.98%或0.14點，報14.32點。

紐油現升0.41%或0.29美元，報73.2美元；布油現跌4.63%或3.76美元，報77.42美元；金價現升0.08%或1.78美元，報1982.68美元；LME 銅期貨隔晚跌0.55%或45.5美元，報8220美元。美國10年期債息現升0.22%或0.0098厘，報4.4453厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，莎莎國際（0178）、亞洲實業集團（1737）、金侖控股有限公司（1783）、超智能控股（1402）、美建集團（0335）、榮智控股（6080）、耀高控股（1796）。

藥明合聯（2268）上市，定價20.6元。

九龍倉置業（1997）旗下海港城聖誕裝置亮燈，九置凌緣庭：料聖誕檔期人流及商場生意額升兩成。

阿里巴巴（9988）上季經調整純利402億人幣勝預期，息0.125美元。阿里巴巴：不再推進雲智能集團分拆。馬雲家族信託將近68億元阿里巴巴股份轉為流通股待沽貨。

雲音樂（9899）第三季收入20億人幣。

周企額外收逾2.7億股新創建（0659）股份接納要約，逼近公眾持股最低門檻。

煤氣（0003）與常州金壇區就高速高壓管線項目簽約，擬開發天然氣貿易金壇指數。

利記（0637）半年虧損擴大至1465萬元。

網易（9999）第三季純利按年增17%，CFO楊昭烜辭任。

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