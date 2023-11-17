恒指今早低開248點或1.4%，報17584點，大市成交金額69億元；國指今早低開87點或1.44%，報6029點。恒生科技指數開市報3983點，跌1.63%。非必需消費品、通訊服務、金融、能源股推低大市。上升股份比例為6.15%，下跌為14.95%，無升跌為78.88%。