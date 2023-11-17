恒指今早低開248點或1.4%，報17584點，大市成交金額69億元；國指今早低開87點或1.44%，報6029點。恒生科技指數開市報3983點，跌1.63%。非必需消費品、通訊服務、金融、能源股推低大市。上升股份比例為6.15%，下跌為14.95%，無升跌為78.88%。
阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）拖累大市。京東（9618）、聯想（0992）、網易（9999）貢獻恒指較多。
藍籌12隻升，63隻下跌，5隻無升跌。聯想（0992）升1.79%，報9.35元，是升幅最大的藍籌，阿里巴巴（9988）跌7.81%，報75元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股5隻升，23隻下跌，2隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）收報277元，升1.32%；跌幅最大的是阿里巴巴（9988）收報75.8元，跌6.82%。
恒指跌穿10天線(17627.63點)、50天線(17636.22點)。科指跌穿10天線(4019.9點)、100天線(4034.34點)。
美團（3690）考慮收購Foodpanda東南亞業務。開市報108.9元，跌2.51%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，莎莎國際（0178）開市報1.11元，無升跌。亞洲實業集團（1737）無成交，報0.114元。金侖控股有限公司（1783）平上市高位1.4元，開市報1.4元，升2.19%。超智能控股（1402）無成交，報0.22元。美建集團（0335）無成交，報0.63元。榮智控股（6080）無成交，報0.058元。耀高控股（1796）無成交，報3.02元。
藥明合聯（2268）上市，定價20.6元。開市報26.95元，升30.83%。
九龍倉置業（1997）旗下海港城聖誕裝置亮燈，九置凌緣庭：料聖誕檔期人流及商場生意額升兩成。開市報26.65元，跌1.3%。
阿里巴巴（9988）上季經調整純利402億人幣勝預期，息0.125美元。阿里巴巴：不再推進雲智能集團分拆。馬雲家族信託將近68億元阿里巴巴股份轉為流通股待沽貨。開市報75元，跌7.81%。
雲音樂（9899）第三季收入20億人幣。無成交，報96元。
周企額外收逾2.7億股新創建（0659）股份接納要約，逼近公眾持股最低門檻。開市報9.15元，無升跌。
煤氣（0003）與常州金壇區就高速高壓管線項目簽約，擬開發天然氣貿易金壇指數。開市報5.55元，無升跌。
利記（0637）半年虧損擴大至1465萬元。無成交，報0.173元。
網易（9999）第三季純利按年增17%，CFO楊昭烜辭任。開市報176.4元，升0.4%。
破頂股包括，海通國際（0665）創52周高，見1.47元，開市報1.47元，升0.68%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.54元，開市報0.54元，升3.85%；安領國際（1410）創52周高，見1.25元，開市報1.18元，無升跌；現代牙科（3600）創52周高，見4.08元，開市報4.05元，無升跌；脈資資源（8186）創52周高，見1.48元，開市報1.48元，升14.73%。
3隻股份創上市新低，包括佳兆業美好（2168）低見1.5元，開市報1.5元，跌7.98%；甘肅銀行（2139）低見0.3元，開市報0.3元，跌3.23%；阿里巴巴-SW（89988）低見70元，開市報72元，跌4.82%。
創52周低，其中包括，華南城（1668）低見0.39元，開市報0.39元，無升跌；李寧（2331）低見23.15元，開市報23.25元，跌1.48%；潤啤（0291）低見39.1元，開市報39.75元，跌1.12%；華潤啤酒（0291）低見39.1元，開市報39.75元，跌1.12%；綠景中國地產（0095）低見0.79元，開市報0.79元，跌1.25%；天德地產（0266）低見2.45元，開市報2.45元，跌2%。
異動股
上升異動股，包括，藥明合聯（2268）平上市高位#N/A N/A元，平上市低位#N/A N/A元，開市報26.95元，升30.83%；汛和集團（1591）開市報0.02元，升5.26%；滄海控股（2017）開市報0.31元，升14.81%；亨泰（0197）開市報0.04元，升14.29%；華科資本（1140）開市報0.141元，升13.71%；脈資資源（8186）創52周高，見1.48元，開市報1.48元，升14.73%；亞洲雜貨（8413）開市報0.148元，升12.98%；雲智匯科技（1037）開市報0.182元，升12.35%；巨星醫療控股（2393）開市報0.168元，升12%；天津津燃公用（1265）開市報0.26元，升1.96%；匯聯金融服務（8030）開市報0.77元，無升跌。
下跌異動股，包括，嘉進投資國際（0310）平上市低位0.013元，開市報0.014元，跌6.67%；南京熊貓電子股份（0553）開市報3.97元，升5.03%；佳兆業美好（2168）創上市新低，見1.5元，開市報1.5元，跌7.98%；集一控股（1495）開市報0.132元，跌7.69%；阿里巴巴-SW（89988）創上市新低，見70元，開市報72元，跌4.82%；陸控（6623）開市報14.4元，跌7.34%；阿里巴巴（9988）開市報75元，跌7.81%。
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