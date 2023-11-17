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人行等三部門要求滿足不同所有制房企合理融資需求

在11月17日(今日)，內地人民銀行、金融監管總局、中證監三部門聯合召開金融機構座談會，會議提到，近日金融部門和行業主管部門聯合召開代表性房地產企業座談會，調研瞭解行業風險化解和高質量發展的主要金融需求。各金融機構要視同仁滿足不同所有制房地產企業合理融資需求，對正常經營的房地產企業不惜貸、抽貸、斷貸。繼續用好「第二支箭」支持民營房地產企業發債融資。

同時，支持房地產企業通過資本市場合理股權融資。要繼續配合地方政府和相關部門，堅持市場化、法治化原則，加大保交樓金融支持，推動行業並購重組。要積極服務保障性住房等「三大工程」建設，加快房地產金融供給側改革，推動構建房地產發展新模式。

中證監指，下一步要堅定信心、持續發力、久久為功，繼續加大政策落實和工作推進力度，持之以恆營造良好的貨幣金融環境。要落實好跨週期和逆週期調節的要求，著力加強信貸均衡投放，統籌考慮今年後兩個月和明年開年的信貸投放，以信貸增長的穩定性促進我國經濟穩定增長。要優化資金供給結構，盤活存量金融資源，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的金融支持，增強金融支持實體經濟的可持續性。

會議認為，今年以來，金融部門認真落實黨中央、國務院決策部署，為經濟恢復發展提供了有力有效的金融支持。主要金融機構主動擔當作為，發揮了金融支持實體經濟主力軍的作用。

會議要求，金融部門要認真貫徹落實中央關於防範化解地方債務風險的精神，按照市場化、法治化原則，配合地方政府穩妥化解存量、嚴格控制新增。金融機構要完善工作機制，突出重點、分類施策，與融資平台開展平等協商，通過展期、借新還舊、置換等方式，合理降低債務成本、優化期限結構，確保金融支持地方債務風險化解工作落實落細。

據中證監指，人行行長潘功勝，金融監管總局黨委書記、局長李雲澤，中證監黨委委員、副主席王建軍出席會議並講話。中央金融委員會辦公室副主任夏先德應邀出席會議並講話。

另外，銀行間市場交易商協會、上海證券交易所、深圳證券交易所，政策性和開發性銀行、18家全國性商業銀行、5家全國性金融資產管理公司、4家大型證券公司的主要負責同志在主會場參會，部分中國人民銀行、金融監管總局分支機構主要負責同志在各地分會場參會。