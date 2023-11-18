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鄭家純：希望在適合時間環境分拆業務上市 現仍觀察接班人選

新世界（0017）和周大福企業主席鄭家純，接受旗下HOY電視訪問，論及家族承傳的問題。他表示，希望在合適的時間和環境，儘量將公司業務分拆上市，主要為希望將公司變為公眾公司，有高透明度和受公眾、政府的監管，認為對將來傳承很有幫助，希望可以最少傳承多幾代。

鄭家純憶述其父鄭裕彤不希將周大福珠寶（1929）上市，因為他並不缺錢，也不希望業務受到外人的監管，但鄭家純說正是希望由別人來監管，希望將之上市。最後經過幾次討論，鄭裕彤最終跟隨他的意見，周大福珠寶最終於2011年12月上市。

談及接班人問題，鄭家純指仍在觀察中，認為不容易可以物色到。他首先考慮接班人是否對做生意是否感興趣，對於家族生意有沒有那一份熱忱。他認為若能成為接班人，需要才德兼備，做到大公無私，照顧其他家族的成員，也要照顧其他家族的成員。

若找不到合適人選，鄭家純說未必需要一定要去找，因為其公司生意範疇比較廣闊，需要很多人才負責去管理，可以尋找適合的家族成員負責個別的生意，若沒有適合的家族成員，可以向外招聘，所以去留由股東會來決定。我覺得這對於傳承方面有一定的好處，不會因他做得不好，或他的德行不好而影響到下一代。

談及其父為人，鄭家純說生意不管成功與失敗，鄭裕彤有願意為公司謀求利益的心，認為這是家族的文化，由他承傳並傳到下一代。他又回應彤叔有「沙膽彤」的綽號，指是原於1970年代以當時的天價1.3億元，購入尖沙嘴藍煙囪地皮，興建新世界中心，其父其實是穩中求勝。

1989年鄭裕彤首次宣布退休，鄭家純出任集團董事總經理，至1991年鄭裕彤重掌公司，市場認為是因為鄭家純大舉收購令集團負債率上升。不過鄭家純說，1989年只是職銜轉變，營商和公司管理形式完全沒有改變，1980年代至2010年，他與鄭裕彤一同管理公司，並由父親作最後決定，所以「父親從未退出江湖，何來重出江湖」，認為「重出江湖」是外間的無稽之談。