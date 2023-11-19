陳茂波指，在會議中，不少APEC成員都呼籲世界必須重回以規則為基礎的多邊貿易機制，並就數字經濟、電子商務等的快速發展，對規則作出更新。此外，又意識到在推動經濟發展時，把蛋糕做大的同時，也必須注意把蛋糕分好，讓人民能真正分享到經濟發展的成果。唯有這樣，發展才能持續、社會才能長遠穩定繁榮。

他指，過去幾年，由於應對美歐通脹高企，其央行急促收緊貨幣政策，不少經濟體無奈跟隨，短期內較難以寛鬆的貨幣政策促進經濟發展；加上新冠疫情相關開支不少，大部分經濟體都連年出現赤字，政府債務水平不低，財政空間(Fiscal Space)亦所餘有限。在這情況下，經濟金融體系韌性變得脆弱，需要重建緩衝的空間，以抵抵禦萬一出現突發事件的衝擊。

與此同時，一些例如社福、醫療等必要的開支可以調整的空間不多，而人口高齡化則令開支增加、稅收減少；加上應對氣候變化的挑戰和進行基建等都需要投資，未來的財政挑戰不能輕視。一些APEC成員正思考如何在不影響投資和競爭力的情況下，增加稅收來源。

近年極端天氣事件在各地時有出現，氣候變化挑戰迫近眉睫，牽涉綠色轉型的投資非常龐大，單是亞洲地區估計未來三十年便需要超過66萬億美元的投入，單靠政府的資源並不能滿足當中的需要，故此如何引入私人市場的資金，並發展相關的綠色科技產業，以提升相關投資的效率和效用，是不少APEC成員正硏究的課題。他在會議中就與其他成員分享了香港的經驗。作為亞洲的綠色金融中心，加上綠色科技生態圈正在蓬勃發展，香港可以為整個區域以至全球的綠色轉型，尤其在籌集所需資金方面，貢獻力量。