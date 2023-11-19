集團收入則由2020年的13.01億元，增加至2022年的17.3億元，複合年增長率為15.3%，並由截至2022年5月31日 止五個月的6.97億元，增加12.3%至截至2023年5月31日止五個月的7.83億元。集團於2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年5月31日 止五個月，淨利潤率分別為9.5%、11.4%、11.9%、12%及12.8%。

集團的上市前投資者包括光耀天祥、弘燕投資、陽明康怡、金駿鴻燕、廈門金燕來、火炬投資、天壹潤禮及若干個人。

集團今次來港上市，擬籌資包括用於研發活動，以擴大產品組合及豐富產品功能﹔擴大及鞏固我們的銷售網絡﹔於未來三年內用於加強品牌建設及營銷推廣力度﹔加強我們的供應鏈管理能力﹔未來五年內用於加強我們的數字基礎設施﹔以及用作營運資金及其他一般公司用途。

在2016年12月29日及2020年12月23日，為加強對本集團的控制及管理，公司執行董事黃健、鄭文濱、李有泉通過彼等本身及廈門雙丹馬訂立一致行動協議。而截至最後實際可行日期，根據上市規則，燕之屋的一組控股股東共同擁有公司已發行股本總額約41.4%。