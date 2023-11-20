個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.3%，折合報319.31元；阿里巴巴（9988）升3.26%，折合報75.64元；美團（3690）升0.67%，折合報元；匯控（0005）升1.89%，折合報60.17元；建行（0939）升0.09%，折合報4.53元。

道期現升0.002%；標期現跌0.07%；納期現跌0.19%。日本東證指數現升0.37%；韓國KOSPI指數現升0.55%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.14%。

VIX指數隔晚跌3.63%或0.52點，報13.8點。

紐油現升0.07%或0.06美元，報75.95美元；布油現升0.09%或0.07美元，報80.69美元；金價現跌0.24%或4.93美元，報1975.89美元；LME 銅期貨隔晚升0.57%或47美元，報8267美元。美國10年期債息現升0.48%或0.0215厘，報4.4569厘。

今日焦點股份可留意：

多間公司最快今日公布業績，包括，百度（9888）、經濟日報（0423）、景福集團（0280）、攜程（9961）、小米（1810）、永順控股香港（6812）、ＫＦＭ金德（3816）、璋利國際（1693）。

新世界（0017）主席鄭家純：希望在適合時間環境分拆業務上市，現仍觀察接班人選。

國美零售（0493）澄清超市業務由黃光裕經營。黃光裕減持國美，Ever Ocean亦減持至5%以下。

路勁（1098）48億元售4高速料賺9億元。

第一信用金融（8215）第三季虧損擴至9576萬元，應收貸款減值拖累。

應用材料據報涉違規向中芯（0981）出口，遭美國調查。

醫思健康（2138）料中期少賺80%。

耀高控股（1796）中期虧損收窄至40萬元。

藥明康德（2359）和理想汽車（2015）染藍，恒指成分股增至82隻。

證監會54億元購入太古地產（1972）旗下港島東中心42至54樓。

世界華文媒體（0685）發盈警，料中期轉蝕最多550萬美元。

證監會披露數科集團（2350）股權集中。

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