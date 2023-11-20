恒指今早高開171點或0.99%，報17625點，大市成交金額17億元；國指今早高開71點或1.19%，報6045點。恒生科技指數開市報4030點，升1.26%。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為9.66%，下跌為2.33%，無升跌為88%。
匯控（0005）、阿里巴巴（9988）、美團（3690）貢獻恒指較多。比亞迪（1211）、領展（0823）、聯想（0992）拖累大市。
藍籌63隻升，6隻下跌，11隻無升跌。中升（0881）升3.01%，報19.84元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌3.14%，報38.6元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股22隻升，4隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是小鵬（9868）開市報66.8元，升2.53%；跌幅最大的是聯想（0992）開市報9.39元，跌2.59%。
恒指升穿10天線(17576.81點)、50天線(17616.39點)。科指升穿10天線(4011.22點)，上試100天線(4035.73點)。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）開市報104.3元，升0.77%。經濟日報（0423）無成交，報0.97元。景福集團（0280）無成交，報0.38元。攜程（9961）開市報278元，升1.46%。小米（1810）開市報16.08元，升0.88%。永順控股香港（6812）無成交，報0.216元。ＫＦＭ金德（3816）無成交，報0.36元。璋利國際（1693）無成交，報0.043元。
新世界（0017）主席鄭家純：希望在適合時間環境分拆業務上市，現仍觀察接班人選。開市報15.38元，升0.79%。
國美零售（0493）澄清超市業務由黃光裕經營。黃光裕減持國美，Ever Ocean亦減持至5%以下。開市報0.048元，跌14.29%。
路勁（1098）48億元售4高速料賺9億元。開市報1.7元，升13.33%。
第一信用金融（8215）第三季虧損擴至9576萬元，應收貸款減值拖累。停牌。
應用材料據報涉違規向中芯（0981）出口，遭美國調查。開市報21.95元，升1.62%。
醫思健康（2138）料中期少賺80%。開市報2.39元，跌1.24%。
耀高控股（1796）中期虧損收窄至40萬元。無成交，報2.97元。
藥明康德（2359）和理想汽車（2015）染藍，恒指成分股增至82隻。藥明康德開市報94.9元，升1.93%。理想汽車（2015）開市報161元，升2.48%。
證監會54億元購入太古地產（1972）旗下港島東中心42至54樓。開市報15.36元，升0.66%。
世界華文媒體（0685）發盈警，料中期轉蝕最多550萬美元。無成交，報0.21元。
證監會披露數科集團（2350）股權集中。無成交，報0.62元。
破頂股包括，海通國際（0665）創52周高，見1.48元，開市報1.48元，無升跌；TL NATURAL GAS（8536）創52周高，見0.9元，開市報0.9元，升7.14%。
破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見182.9元，開市報182.9元，升1.95%。
異動股
上升異動股，包括，百心安－Ｂ（2185）開市報4.01元，升13.6%；路勁（1098）開市報1.7元，升13.33%；華科資本（1140）開市報0.139元，升12.1%；雲遊控股（0484）開市報0.93元，升12.05%；海峽石油化工（0852）開市報0.082元，升10.81%；華領醫藥－Ｂ（2552）開市報2.05元，升9.04%；潤歌互動（2422）開市報0.45元，升8.43%；TL NATURAL GAS（8536）創52周高，見0.9元，開市報0.9元，升7.14%；融創（1918）開市報2.35元，升6.82%；裕承科金（0279）開市報0.033元，升6.45%。
下跌異動股，包括，智欣集團控股（2187）開市報2.55元，跌15%；王朝酒業（0828）開市報0.21元，跌14.98%；國美零售（0493）開市報0.048元，跌14.29%；米虫元宇宙（8645）開市報0.275元，跌5.17%；百利達集團控股（8179）開市報0.059元，跌4.84%；中遠海控（1919）開市報7.45元，跌4.24%；LVJI TECH（1745）開市報0.56元，跌3.45%；領展（0823）開市報38.6元，跌3.14%；雲音樂（9899）開市報92元，跌2.75%。
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