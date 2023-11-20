恒指今早高開171點或0.99%，報17625點，大市成交金額17億元；國指今早高開71點或1.19%，報6045點。恒生科技指數開市報4030點，升1.26%。金融、非必需消費品、通訊服務股推動大市。上升股份比例為9.66%，下跌為2.33%，無升跌為88%。