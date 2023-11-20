Emmanuel Sharef表示，「隨著我們繼續看到日本通脹率上升，並穩定高於他們的目標，他們將希望朝著放棄或改變殖利率曲線控制政策的方向移動，最終可能需要加息」。「美國的通脹正在下降，日本的通脹仍然很高。在我們的框架內，這自然需要建立日圓好倉」。

Sharef表示，「我無法準確預測他們將採取什麼行動，但有必要繼續以某種形式收緊政策，」，「可能採取更加漸進的額外寬鬆措施。可能採取放棄殖利率曲線控制的形式，然後最終也可能加息」。

另一個可能支撐日圓的途徑，可能是當局進一步干預。Sharef表示，「我確實認為他們感受到了很大壓力，尤其是日圓在150附近帶來的壓力」，「上次觸及該水平時他們實際上被迫進行干預。這一次還沒有做那麼多，但我敢肯定他們對此感到擔憂」。

每百日圓兌港元曾升值最多0.14%，升值至5.2176，是2023年11月17日5.2265後最強。現報5.2125元，升0.04%，是連續第3日升值，累計0.0558元，對上一次連續3日是11月3日。

每美元兌日圓曾貶值最多0.17%，貶值至149.38日圓，是2023年11月17日149.2日圓後最弱。現報149.49元，跌0.09%。連續貶值3日，累計貶值1.87日圓，對上一次連續貶值3日是11月3日。

其他報道

傳即將裁員2.5萬人 阿里巴巴：謠言接二連三 已報警

黑石集團或投得Signature Bank 170億美元商業地產貸款組合

恒指高開171點 科指升1% 升穿10天線 國美跌14% 理想升2%

微軟尋求獲得OpenAI董事會席位 Altman對復職持開放態度

港股ADR升171點 夜期高水212點 小米、百度、攜程等業績

北水增持國美 減持南方恆生科技