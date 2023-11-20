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WeLab於印尼推數碼銀行Bank Saqu 

金融科技集團WeLab宣布，透過與PT Astra International Tbk（Astra）共同持有的雅加達服務銀行（PT Bank Jasa Jakarta，BJJ），於印尼推出全新數碼銀行品牌Bank Saqu，專為印尼的個人及中小企的「多工創業者」（solopreneur）服務，WeLab創辦人兼集團行政總裁龍沛智表示，現時印尼網上貸款及電子錢包轉型下，相信數碼銀行未來會奪下更大的市場份額。

Bank Saqu目標客戶將會是印尼年青人，尤其是「多工創業者」。據了解，「多工創業者」類似香港的斜槓族（Slasher），指同時兼任多份兼職的全職員工。

龍沛智指，印尼未獲銀行服務覆蓋（unbanked）人口比較高，現時印尼人口約為2.7億人，他引述市場報告指，預計2030年「多工創業者」數量將會達到1.17億人，對印尼經濟作很大頁獻；龍沛智續稱，現時普遍印尼年青人只開電子錢包，作小額支付之用，但他相信未來這批年青人終歸需要使用電子銀行，以方便其貸款購車及購買物業等用途。

龍沛智指，「多工創業者」擁有多重收入來源，使用傳統銀行方式服務他們較難，現時大部分人於不同銀行開不同帳戶，惟當中資金調動較難。而於Bank Saqu內主帳户內，其客戶可開設多達20個子帳戶，以方便管理多元收入來源。

被問到Bank Saqu目前僅集中於存款及儲蓄產品，龍沛智回應指，Bank Saqu屬初期營運階段，現時只專注於吸客，預計Bank Saqu於明年會推出貨款及理財投資產品，更表示目前於技術開發方面已完成一大部分。他續指，WeLab於2018年其實已與Astra成立合資公司PT Astra WeLab Digital Arta，於印尼從事網上貸款業務。另外，龍亦提到BJJ本身擁有貨款業務，以傳統線下模式貸款予印尼中小企。

龍沛智展望，Bank Saqu其規模於未來將較BJJ大數倍，昐能吸引100萬個客户，更於未來3至5年達收支平衡，至於Bank Saqu未來發展方向，他表示則從替客戶建立信用記錄、財富儲蓄，以及推行投資理財產品幾個方向著手。

談及東南亞業務擴張，龍沛智稱現時將重心側重予Bank Saqu，暫時未有計劃再於其他東南亞地區投資佈局，指出擴張東南亞業務進度的快慢，取決於未來經濟發展趨勢，表示若未來經濟發展如現時一樣較緩慢，目前其東南亞佈局已足夠。

 

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