最受入境旅客歡迎的內地十大城市中，深圳和上海位居榜首，其餘分別是廣州、北京、珠海、杭州、佛山、廈門、中山和成都。Trip.com的十大熱門酒店排行榜也反映了深圳和上海的受歡迎程度，排行榜中七成的酒店位於深圳，預訂量第二和第三的酒店則位於上海。

自今年恢復境外旅游以來，攜程錄得的內地相關訂單持續增加。從香港和澳門到內地的航班預訂量及香港跨境高鐵票預訂量持續上升。同時，與2019年相比，港澳遊客的整體內地旅遊產品預訂量增長了154.3%。集團數據顯示，最受香港和澳門遊客歡迎的五大內地城市分別是深圳、廣州、上海、珠海和北京。2019年疫情前，香港澳門遊客更傾向於選擇上海、深圳、廣州、北京和珠海。

攜程與中國對外文化交流協會簽署為期三年的合作備忘錄，合力推廣中國入境旅遊。雙方簽署策略框架協議，共同推行「你好！中國」計劃，包括製作全球宣傳片和「你好！中國」數碼傳播活動。此外，雙方將著力打造入境旅遊服務平台、舉辦各類活動，例如中國國際旅遊博覽會、中法文化旅遊年、中美旅遊高層對話、世界旅遊大會等。

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