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港元拆息全線抽升 3個月HIBOR創22年高 港元創11個月最強

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升17.85點子至5.21351%，是9月29日後最高，當日報5.39661%。1個月HIBOR升3.54%，是9月13日後最大升幅。對上一次連升2日是11月15日，當日拆息報4.97441%。

港元現報7.7919元升值45點子，曾貶值最多14點子，報7.7978元，亦曾升值最多49點子，升值至7.7915元，是2022年12月29日7.7882元後最強。

港元拆息全線向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升17.85點子至5.21351%，是9月29日後最高，當日報5.39661%。1個月HIBOR升3.54%，是9月13日後最大升幅。對上一次連升2日是11月15日，當日拆息報4.97441%。

港元現報7.7931元升值33點子，曾貶值最多14點子，報7.7978元，亦曾升值最多36點子，報7.7928元。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)、港元隔夜平均指數（HONIA）可看附圖。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升12.62點子至4.82845%，是10月10日後最高；1星期HIBOR升29.96點子至5.13738%，是2023年9月29日後最高；2星期HIBOR升24.82點子至5.13738%，是2023年9月29日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升3.77點子至5.45994%，是2001年1月18日後最高

；6個月期HIBOR升5.66點子至5.48149%，是2022年12月22日後最高；12個月期HIBOR升4.45點子至5.54119%，是2023年1月3日後最高。

美元指數現報103.704貶值0.213點或0.2%。

按T+2顯示的最新美元1個月期LIBOR報5.44701%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為-0.412%，終止單日擴闊，利差是2023年10月03日後最窄，當日差距為-0.3782%。

對上一次終止單日擴闊，是2023年11月14日，當日利差報-0.4741%。

 

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