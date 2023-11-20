港元持續受捧，今早更升值至11個月最強，拆息亦全線抽升，推動港股在亞股中表現領先。恒指今早高開171點，高位升320點，低位升78點，高低波幅241點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為31.74%，下跌為18.38%，無升跌為49.86%。