港元持續受捧，今早更升值至11個月最強，拆息亦全線抽升，推動港股在亞股中表現領先。恒指今早高開171點，高位升320點，低位升78點，高低波幅241點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為31.74%，下跌為18.38%，無升跌為49.86%。
恒指半日升263點或1.51%，報17717點，大市成交金額535億元；國指升107點或1.79%，報6081點。恒生科技指數收報4065點，升2.13%。
藍籌股成交金額233.75億元，佔大市成交43.69%；科指成份股成交金額177.48億元，佔大市成交33.17%；國指成份股成交金額216.63億元，佔大市成交40.49%。
24隻雙櫃台股，總成交0.65億元人民幣，相當於約0.71億港元，佔大市成交的0.13%。
窩輪及牛熊證成交金額減少13.73%，至64.32億元，佔大市成交12%。牛熊證成交金額12.05億元，減少33.92%；窩輪成交金額52.27億元，減少7.2%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。友邦（1299）、比亞迪（1211）、領展（0823）拖累大市。
藍籌73隻升，7隻下跌，0隻無升跌。中信（0267）升5.55%，收報7.42元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌2.89%，收報38.7元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報12.1元，升4.85%；跌幅最大的是舜宇（2382）收報72.15元，跌1.5%。
恒指升穿10天線(17585.98點)、50天線(17618.23點)。科指升穿10天線(4014.72點)、100天線(4036.08點)、250天線(4063.16點)。
北水南下合計淨流出15.39億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流入11.78億元人民幣，終止連續2日流出。
攜程（9961）：首十個月內地入境旅客人數錄四位數增長 深圳、上海為最受歡迎城市。收報277.8元，升1.39%。
傳即將裁員2.5萬人 阿里巴巴（9988）：謠言接二連三 已報警。收報74.2元，升1.3%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報104.2元，升0.68%。經濟日報（0423）見52周低0.9元，收報0.96元，跌1.03%。景福集團（0280）收報0.38元，無升跌。攜程（9961）收報277.8元，升1.39%。小米（1810）收報16.02元，升0.5%。永順控股香港（6812）收報0.216元，無升跌。ＫＦＭ金德（3816）收報0.36元，無升跌。璋利國際（1693）收報0.043元，無升跌。
新世界（0017）主席鄭家純：希望在適合時間環境分拆業務上市，現仍觀察接班人選。收報15.38元，升0.79%。
國美零售（0493）澄清超市業務由黃光裕經營。黃光裕減持國美，Ever Ocean亦減持至5%以下。收報0.052元，跌7.14%。
路勁（1098）48億元售4高速料賺9億元。收報1.61元，升7.33%。
第一信用金融（8215）第三季虧損擴至9576萬元，應收貸款減值拖累。停牌。
應用材料據報涉違規向中芯（0981）出口，遭美國調查。收報22.3元，升3.24%。
醫思健康（2138）料中期少賺80%。見52周低2.05元，收報2.11元，跌12.81%。
耀高控股（1796）中期虧損收窄至40萬元。收報3.06元，升3.03%。
藥明康德（2359）和理想汽車（2015）染藍，恒指成分股增至82隻。藥明康德收報96.95元，升4.14%。理想汽車（2015）收報160.3元，升2.04%。
證監會54億元購入太古地產（1972）旗下港島東中心42至54樓。收報15.6元，升2.23%。
世界華文媒體（0685）發盈警，料中期轉蝕最多550萬美元。收報0.21元，無升跌。
證監會披露數科集團（2350）股權集中。收報0.62元，無升跌。
破頂股包括，金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見1.49元，收報1.43元，升0.7%；達力普控股（1921）創上市新高，見4.85元，收報4.85元，升3.63%；中寶新材（2439）創上市新高，見2.25元，收報1.75元，跌12.94%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1030.6元，收報1030.2元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見541.45元，收報541.45元，升0.19%；藥明合聯（2268）創上市新高，見29.4元，收報29.1元，升3.93%；網易（9999）創52周高，見185.7元，收報185.1元，升3.18%；中國投資開發（0204）創52周高，見0.8元，收報0.74元，升12.12%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.1元，收報1.09元，升3.81%；中國海外諾信（0464）創52周高，見0.37元，收報0.37元，升5.71%；長城環亞控股（0583）創52周高，見0.25元，收報0.25元，升2.04%；海通國際（0665）創52周高，見1.48元，收報1.48元，無升跌；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.66元，收報0.64元，升20.75%；ＢＣ科技集團（0863）創52周高，見6.75元，收報6.45元，升8.59%。
破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見185.7元，收報185.1元，升3.18%。
18隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見1.46元，收報1.5元，跌6.25%；禹洲（1628）低見0.113元，收報0.12元，跌1.64%；慕詩國際（0130）低見0.12元，收報0.137元，跌12.18%；冠中地產（0193）低見0.175元，收報0.175元，跌3.85%；中國白銀集團（0815）低見0.17元，收報0.174元，跌2.25%；環能國際（1102）低見0.032元，收報0.032元，跌13.51%；中國航天萬源（1185）低見0.059元，收報0.06元，跌1.64%；德萊建業（1546）低見0.091元，收報0.093元，跌22.5%；協同通信（1613）低見0.202元，收報0.202元，跌10.22%；禹洲集團（1628）低見0.113元，收報0.12元，跌1.64%。
51隻股份創52周低，其中十隻包括，粤海置地（0124）低見0.6元，收報0.6元，無升跌；澳博（0880）低見2.5元，收報2.56元，升1.19%；信德（0242）低見1.01元，收報1.04元，升1.96%；經濟日報（0423）低見0.9元，收報0.96元，跌1.03%；1957 & Co.（8495）低見0.201元，收報0.201元，跌9.87%；中國再保險（1508）低見0.43元，收報0.445元，升2.3%；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.8元，升1.27%；天津港發展（3382）低見0.5元，收報0.51元，無升跌；潤啤（0291）低見38.45元，收報39.5元，升1.8%；華潤啤酒（0291）低見38.45元，收報39.5元，升1.8%。
異動股
上升異動股，包括，天泓文創（8500）收報0.58元，升33.33%；恆富控股（0643）收報0.45元，升25%；駿溢環球金融（8350）收報0.28元，升24.44%；百心安－Ｂ（2185）收報4.32元，升22.38%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.66元，收報0.64元，升20.75%；南粵控股（1058）收報0.61元，升19.61%；TL NATURAL GAS（8536）創52周高，見1.1元，收報1元，升19.05%；道和環球（0915）收報0.082元，升17.14%；大洋集團（1991）收報0.152元，升16.92%；奇富科技－Ｓ（3660）收報65元，升15.97%；世紀金花（0162）收報0.118元，升15.69%。
下跌異動股，包括，智欣集團控股（2187）創上市新低，見0.73元，收報0.91元，跌69.67%；達力環保（1790）收報0.46元，跌29.23%；ＴＡＴＡ健康（1255）收報0.28元，跌24.32%；德萊建業（1546）創上市新低，見0.091元，收報0.093元，跌22.5%；中華銀科技（0515）收報0.063元，跌19.23%；駿高控股（8035）收報0.13元，跌18.75%；金奧國際（0009）收報0.014元，跌17.65%；中國生命集團（8296）收報0.084元，跌16%；卓悅控股（0653）收報0.043元，跌15.69%；瀋陽公用發展股份（0747）收報0.065元，跌15.58%。
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