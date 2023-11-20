據內地天眼查資料顯示，中國恒大（3333）旗下主要境內附屬公司恒大地產在11月14日至17日，再新增18條被執行人資訊，執行標的合計9.29億餘元人民幣（下同），涉及票據糾紛、金融借款合同糾紛、建設工程合同糾紛、財產租賃合同糾紛等，執行法院包括壽縣人民法院、廣州市中級人民法院、南寧市中級人民法院等。
風險資訊顯示，恒大地產存在520餘條被執行人資訊，被執行總金額超532億元，此外還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）和終本案件資訊。
早前，中國恒大公佈，截至今年九月底，恒大地產涉及未能清償的到期債務累計約2,808.3億元；逾期商票累計約2,060.84億元。
同期，金額3,000萬元以上未決訴訟案件共計1,961件，金額總額累計約4,534.17億元。恒大地產作為被執行人被凍結的子公司及參股公司股權較前次公告所載截至時點新增18筆。
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