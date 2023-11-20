風險資訊顯示，恒大地產存在520餘條被執行人資訊，被執行總金額超532億元，此外還存在多條限制消費令、失信被執行人（老賴）和終本案件資訊。

早前，中國恒大公佈，截至今年九月底，恒大地產涉及未能清償的到期債務累計約2,808.3億元；逾期商票累計約2,060.84億元。

同期，金額3,000萬元以上未決訴訟案件共計1,961件，金額總額累計約4,534.17億元。恒大地產作為被執行人被凍結的子公司及參股公司股權較前次公告所載截至時點新增18筆。

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