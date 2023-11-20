Michael Barr上周五稱，隨著通脹繼續降溫，聯儲局可能已達到或接近加息行動的終點，「在具有充分限制性、可以將通脹持續壓低至2%的政策立場方面，我們可能已經達到或接近峰頂」。

美匯指數曾跌最多0.37%，低見103.536點，是9月1日103.272點後最低。現報103.682點，跌0.23%。連續3日下跌，累計0.712點，對上一次連續3日是11月14日。

離岸人民幣曾升值最多0.65%，是9月11日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.99%。升值至7.1701元，是8月4日7.1553元後最強。現報7.1865元，升值0.43%。連續升值3日，累計升值0.0721元，對上一次連續升值3日是11月3日。

在岸人民幣曾升值最多0.6%，是11月3日後最大升值幅度，當日升值幅度為0.74%。升值至7.1709元，是8月4日7.1528元後最強。現報7.1827元，升值0.44%。連續升值第5日，累計升值0.1064元，對上一次連續升值5日是5月5日。連續第7日陰燭，對上一次連續第7日陰燭是2021年4月20日。

今早人民幣兌美元中間價周一報7.1612元，創8月11日以來最強；調升幅度達116個點，為9月中旬以來最大。較市場預測均值偏強幅度723個點，自6月底以來持續顯著強於市場預測均值。

華僑銀行外匯分析師黃經隆表示，短期內離岸人民幣在升破7.18元後可看至7.12元，「我會關注央行是否會容許人民幣對美元走強，而對一籃子貨幣表現保持相對偏弱」。

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