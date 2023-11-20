曹偉邦指，調查發現現時於平均37歲已規劃退休，較以往調查的40多歲較早；而調查亦發現受訪者預期平均退休年齡為61歲，即受訪者平均使用24年去儲蓄退休金，但受訪者認為該筆退休金只能維持約17年退休生活，而現時平均壽命為85歲，假設61歲退休，退休金只能大約支持到受訪者生活至77歲。

調查亦指出，顯示在職人士要求強積金投資的平均回報率達11%，曹偉邦表示該回報率對於強積金而言為高，他認為有必要教育投資者，若需達到如此高的回報率，就必需作相當高風險投資，否則只能降低其期望回報率。

他續指，目前平均受訪者22%資產為強積金，認為需於教育方面提醒投資者，若於其他較高風險投資，其強積金投資就不應該太過進取。

調查訪問1001名25至64歲在職人士及80名65歲以上的退休人士。

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