moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

香港投資基金公會調查：平均需760萬元才能退休

香港投資基金公會（HKIFA)對強積金計劃研究發現，受訪者表示預計需要平均760萬元才能退休，當中65歲或以上退休人士需1000萬至2500萬元才能夠退休。基金公會退休金委員會聯席主席曹偉邦表示，該數字較早幾年調查為高，相信與通脹上升、港人平均壽命上升，以及準備退休的年齡上升有關。

曹偉邦指，調查發現現時於平均37歲已規劃退休，較以往調查的40多歲較早；而調查亦發現受訪者預期平均退休年齡為61歲，即受訪者平均使用24年去儲蓄退休金，但受訪者認為該筆退休金只能維持約17年退休生活，而現時平均壽命為85歲，假設61歲退休，退休金只能大約支持到受訪者生活至77歲。

調查亦指出，顯示在職人士要求強積金投資的平均回報率達11%，曹偉邦表示該回報率對於強積金而言為高，他認為有必要教育投資者，若需達到如此高的回報率，就必需作相當高風險投資，否則只能降低其期望回報率。

他續指，目前平均受訪者22%資產為強積金，認為需於教育方面提醒投資者，若於其他較高風險投資，其強積金投資就不應該太過進取。

調查訪問1001名25至64歲在職人士及80名65歲以上的退休人士。

 

 

其他報道

傳微軟等施壓失敗 Sam Altman不能重返OpenAI

OpenAI臨時CEO擬重新聘請Altman及前總裁Greg Brockman

WeLab：20億元貸款主要用於WeLend

WeLab於印尼推數碼銀行Bank Saqu 

半日沽空金額減少1.7% 盈富減4%

花旗據報今日公布大規模裁員重組計劃

恒大地產被強制執行9億人幣

恒指半日升263點 科指升2%升穿250天線 北水轉流出

滬深三大指數半日向上 深證成指重上1萬點

OKX申請虛擬資產交易平台牌照

港元拆息全線抽升 3個月HIBOR創22年高 港元創11個月最強