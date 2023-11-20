匯豐表示，在未來幾個月會透過不同措施加強對信用卡用戶的保障，包括讓客戶停用無卡交易或設定相關交易限額，並會透過流動理財應用程式，代替以短訊提供的一次性密碼進行網上交易認證。

匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，網絡詐騙日益嚴重，確保客戶能繼續安心使用數碼銀行服務是當前急務。在這數碼年代，集團必須透過客戶教育和有效的保障，才能贏得客戶信賴及應對罪案。匯豐不僅推廣網絡安全意識，更加強了相關科技的投資。匯豐亦將繼續推出不同措施，以應付層出不窮的詐騙手法。

匯豐舉辦全港首個由銀行策展防詐騙藝術展「呃Fair」，藉以提升公眾防騙意識。「呃Fair」將於2023年11月22日至12月11日於啟德AIRSIDE舉行。「呃Fair」將展出逾20 件實體和互動藝術品，突顯騙徒常用的手法。藝術品的靈感源於公眾誤墮騙局的經歷，並以深具本地風格的二次創作引起公眾共鳴。

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