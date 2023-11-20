moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

匯豐擬讓客戶選擇停用無卡交易 以APP取代短訊作網上交易認證

本港詐騙事件顯著增加。匯豐表示，香港客戶今年首9個月舉報的詐騙案件當中，與購物和投資相關的分別佔 45% 和 21%。為了加強對客戶的保障，匯豐香港今年在防詐騙科技的投資比去年大增七成。

匯豐表示，在未來幾個月會透過不同措施加強對信用卡用戶的保障，包括讓客戶停用無卡交易或設定相關交易限額，並會透過流動理財應用程式，代替以短訊提供的一次性密碼進行網上交易認證。

匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，網絡詐騙日益嚴重，確保客戶能繼續安心使用數碼銀行服務是當前急務。在這數碼年代，集團必須透過客戶教育和有效的保障，才能贏得客戶信賴及應對罪案。匯豐不僅推廣網絡安全意識，更加強了相關科技的投資。匯豐亦將繼續推出不同措施，以應付層出不窮的詐騙手法。

匯豐舉辦全港首個由銀行策展防詐騙藝術展「呃Fair」，藉以提升公眾防騙意識。「呃Fair」將於2023年11月22日至12月11日於啟德AIRSIDE舉行。「呃Fair」將展出逾20 件實體和互動藝術品，突顯騙徒常用的手法。藝術品的靈感源於公眾誤墮騙局的經歷，並以深具本地風格的二次創作引起公眾共鳴。

 

其他報道

香港投資基金公會調查：平均需760萬元才能退休

憧憬利率已見頂 美匯跌至兩個月低 人民幣升值至3個月最強

傳微軟等施壓失敗 Sam Altman不能重返OpenAI

OpenAI臨時CEO擬重新聘請Altman及前總裁Greg Brockman

WeLab：20億元貸款主要用於WeLend

WeLab於印尼推數碼銀行Bank Saqu 

半日沽空金額減少1.7% 盈富減4%

花旗據報今日公布大規模裁員重組計劃

恒大地產被強制執行9億人幣

恒指半日升263點 科指升2%升穿250天線 北水轉流出

滬深三大指數半日向上 深證成指重上1萬點

OKX申請虛擬資產交易平台牌照

港元拆息全線抽升 3個月HIBOR創22年高 港元創11個月最強

瑞銀：看好中國股市 因估值低 ROE改善且盈利前景穩健