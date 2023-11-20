OpenAI政變似乎迎來結局，微軟（美：MSFT）宣布，被逼離開的Sam Altman和Greg Brockman，將與同事加入微軟，領導一個新的先進AI研究團隊，公司將提供他們所需的資源。
同時，微軟維持與OpenAI合作的承諾，對他們的產品路線圖，繼續進行於本月Microsoft Ignite公布進行創新的能力，以及繼續支持其客戶和合作伙伴充滿信心。微軟期待認識Emmett Shear和OpenAI新領導團隊，並與他們一起工作。
Sam Altman在社交平台X轉發微軟主席兼行政總裁Satya Nadella推文，表示任務繼續（the mission continues）。早前Sam Altman在X貼出OpenAI訪客證，指是「第一次也是最後一次使用它」。
微軟成功招攬Sam Altman團隊，同時繼續和以Ilya Sutskever為首的OpenAI 餘下團隊合作，盤前時間曾升2.51%，至379.12美元新高。
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