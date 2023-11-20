憧憬美國加息周期完結，美匯指數回軟，上周五資金已偷步掃港元，今早港元及港元拆息均抽升，港股亦向上，並跑贏亞洲主要市場，大市成交重上千億，不過，北水則轉流出。
恒指今早高開171點，高位升334點，低位升78點，高低波幅256點。通訊服務、金融、非必需消費品股推動大市。上升股份比例為37.98%，下跌為24.11%，無升跌為37.9%。
恒指收市升323點或1.86%，報17778點，大市成交金額1013億元，較上日增加3.46%，是11月16日1152億元成交後最多；國指升128點或2.16%，報6103點。恒生科技指數收報4077點，升2.45%。
藍籌股成交金額491.1億元，佔大市成交48.47%；科指成份股成交金額354.77億元，佔大市成交35.02%；國指成份股成交金額447.2億元，佔大市成交44.14%。
24隻雙櫃台股，總成交1.04億元人民幣，相當於約1.13億港元，佔大市成交的0.11%。
窩輪及牛熊證成交金額減少0.78%，至73.98億元，佔大市成交7.29%。牛熊證成交金額16.47億元，減少9.66%；窩輪成交金額57.5億元，增加2.09%。
騰訊（0700）、匯控（0005）、阿里巴巴（9988）貢獻恒指較多。領展（0823）、創科實業（0669）、中生製藥（1177）拖累大市。
藍籌73隻升，7隻下跌，0隻無升跌。中信（0267）升6.54%，收報7.49元，是升幅最大的藍籌，領展（0823）跌2.63%，收報38.8元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股28隻升，2隻下跌。升幅最大的是京東健康（6618）收報39.9元，升5.42%；跌幅最大的是比亞迪電子（0285）收報37.8元，跌1.82%。
恒指升穿10天線(17592.03點)、50天線(17619.44點)。科指升穿10天線(4015.97點)、100天線(4036.21點)、250天線(4063.21點)。
北水南下合計淨流出60.24億元，終止連續2日流入。南水北上合計淨流入13.73億元人民幣，終止連續2日流出。
莎莎（0178）：內地客來港不過夜 希望加強內地業務。收報1.11元，升1.83%。
攜程（9961）：首十個月內地入境旅客人數錄四位數增長 深圳、上海為最受歡迎城市。收報280.4元，升2.34%。
傳即將裁員2.5萬人 阿里巴巴（9988）：謠言接二連三 已報警。收報74.45元，升1.64%。
多間公司最快今日公布業績，績前表現如下，百度（9888）收報104.5元，升0.97%。經濟日報（0423）見52周低0.9元，收報0.96元，跌1.03%。景福集團（0280）收報0.38元，無升跌。攜程（9961）收報280.4元，升2.34%。小米（1810）收報16.18元，升1.51%。永順控股香港（6812）收報0.216元，無升跌。ＫＦＭ金德（3816）收報0.38元，升5.56%。璋利國際（1693）收報0.043元，無升跌。
新世界（0017）主席鄭家純：希望在適合時間環境分拆業務上市，現仍觀察接班人選。收報15.5元，升1.57%。
國美零售（0493）澄清超市業務由黃光裕經營。黃光裕減持國美，Ever Ocean亦減持至5%以下。收報0.044元，跌21.43%。
路勁（1098）48億元售4高速料賺9億元。收報1.58元，升5.33%。
第一信用金融（8215）第三季虧損擴至9576萬元，應收貸款減值拖累。停牌。
應用材料據報涉違規向中芯（0981）出口，遭美國調查。收報22.4元，升3.7%。
醫思健康（2138）料中期少賺80%。見52周低2.05元，收報2.07元，跌14.46%。
耀高控股（1796）中期虧損收窄至40萬元。收報3.19元，升7.41%。
藥明康德（2359）和理想汽車（2015）染藍，恒指成分股增至82隻。藥明康德收報96.35元，升3.49%。理想汽車（2015）收報160.9元，升2.42%。
證監會54億元購入太古地產（1972）旗下港島東中心42至54樓。收報15.72元，升3.01%。
世界華文媒體（0685）發盈警，料中期轉蝕最多550萬美元。收報0.21元，無升跌。
證監會披露數科集團（2350）股權集中。收報0.64元，升3.23%。
破頂股包括，金侖控股有限公司（1783）創上市新高，見1.49元，收報1.35元，跌4.93%；達力普控股（1921）創上市新高，見4.86元，收報4.85元，升3.63%；力盟科技（2405）創上市新高，見7.26元，收報7.13元，升3.33%；中寶新材（2439）創上市新高，見2.25元，收報1.58元，跌21.39%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1090.1元，收報1090.1元，升0.07%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1030.65元，收報1030.65元，升0.05%；Ａ工銀中金美－Ｕ（9011）創上市新高，見1097.3元，收報1097.3元，升0.01%；ＰＰ美國庫Ａ－Ｕ（9078）創上市新高，見541.45元，收報541.45元，升0.19%；藥明合聯（2268）創上市新高，見29.4元，收報28元，無升跌；新東方（9901）創52周高，見55.4元，收報55.25元，升3.17%；中國投資開發（0204）創52周高，見0.8元，收報0.67元，升1.52%；中聯發展控股（0264）創52周高，見1.1元，收報1.09元，升3.81%；聯亞集團（0458）創52周高，見2.05元，收報2.05元，無升跌；中國海外諾信（0464）創52周高，見0.37元，收報0.37元，升5.71%；長城環亞控股（0583）創52周高，見0.25元，收報0.25元，升2.04%；海通國際（0665）創52周高，見1.48元，收報1.47元，跌0.68%。
破頂指數成份股包括，網易（9999）創52周高，見185.7元，收報183.2元，升2.12%。
31隻股份創上市新低，其中十隻包括，佳兆業美好（2168）低見1.46元，收報1.54元，跌3.75%；禹洲（1628）低見0.113元，收報0.125元，升2.46%；慕詩國際（0130）低見0.12元，收報0.145元，跌7.05%；中國寶力科技（0164）低見0.46元，收報0.66元，升11.86%；冠中地產（0193）低見0.175元，收報0.176元，跌3.3%；彩虹新能源（0438）低見2.6元，收報2.69元，跌3.58%；青島控股（0499）低見0.066元，收報0.074元，跌6.33%；高山企業（0616）低見0.247元，收報0.247元，跌10.18%；聯合醫務（0722）低見0.63元，收報0.65元，跌1.52%；中國白銀集團（0815）低見0.169元，收報0.175元，跌1.69%。
81隻股份創52周低，其中十隻包括，粤海置地（0124）低見0.6元，收報0.6元，無升跌；澳博（0880）低見2.5元，收報2.57元，升1.58%；信德（0242）低見1.01元，收報1.02元，無升跌；恒大汽車（0708）低見0.365元，收報0.375元，跌3.85%；經濟日報（0423）低見0.9元，收報0.96元，跌1.03%；1957 & Co.（8495）低見0.2元，收報0.201元，跌9.87%；中國再保險（1508）低見0.43元，收報0.445元，升2.3%；中遠海發（2866）低見0.79元，收報0.8元，升1.27%；天津港發展（3382）低見0.5元，收報0.51元，無升跌；潤啤（0291）低見38.45元，收報39.8元，升2.58%。
異動股
上升異動股，包括，康大食品（0834）收報0.26元，升40.54%；帝國金融集團（8029）收報0.042元，升35.48%；瑞港建設（6816）收報0.33元，升34.69%；世大控股（8003）收報0.495元，升32%；雅天妮集團（0789）創52周高，見0.71元，收報0.69元，升30.19%；和嘉控股（0704）收報0.182元，升30%；清晰醫療（1406）收報0.74元，升27.59%；百心安－Ｂ（2185）收報4.5元，升27.48%；辰罡科技（8131）創52周高，見0.162元，收報0.154元，升27.27%；北青傳媒（1000）收報0.45元，升26.76%；駿溢環球金融（8350）收報0.285元，升26.67%。
下跌異動股，包括，智欣集團控股（2187）創上市新低，見0.73元，收報0.93元，跌69%；天利控股集團（0117）收報0.31元，跌22.5%；駿高控股（8035）收報0.125元，跌21.88%；國美零售（0493）收報0.044元，跌21.43%；中寶新材（2439）創上市新高，見2.25元，收報1.58元，跌21.39%；朝威控股（8059）收報0.017元，跌19.05%；伯明翰體育（2309）收報0.405元，跌19%；ＴＡＴＡ健康（1255）收報0.3元，跌18.92%；沛然環保（8320）創上市新低，見0.051元，收報0.053元，跌18.46%；上海小南國（3666）收報0.046元，跌17.86%；金奧國際（0009）收報0.014元，跌17.65%。
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