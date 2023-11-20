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中原入稟傲玟賣方金鋑 追討932萬代理費

中原入稟向傲玟的賣方金鋑有限公司（Gold Topmont Limited）追討932.32萬元，指金鋑未有按諒解備忘錄，向中原支付傲玟第2座6B及3座8A的代理費用，向金鋑索償932.32萬元。

據入稟狀指，金鋑任命中原為傲玟的銷售代理，涉及三伙預售單位，即第2座6A室、第 2 座 6B 室及第 3 座 8A 室的待交割單位，單位將於 2022年10月12日前完成。

而由於中原鑑於未有就此前金鋑所結欠費用5710.4萬元（包括但不限於訴訟號為2021 年HCA NO.1449 的法律訴訟），金鋑同意在30日內結算上述待交割單位的未付代理費。金鋑並將在中原接收信函後14日內向存入一筆1424.05萬元予律師樓。

最終，金鋑的代理人GOLDIN未能安排存入1424.05萬元，而被告金鋑僅於2022年10月31日向原告人支付傲玟第2座6A的代理費491.74萬元。中原向法院入稟追討傲玟第2座6B及3座8A的代理費用，向金鋑索償932.32萬元。

 

 

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