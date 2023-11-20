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OpenAI臨時CEO認有離職問題 指炒Altman過程糟糕

前串流平台Twitch聯合創辦人Emmett Shear在社交媒體X確認，將出任新OpenAI的臨時行政總裁，他指OpenAI解僱Sam Altman的過程和溝通非常糟糕，損害員工信任，未來30日他將作出獨立調查，並作出完整報告。他又指與微軟的合作關係依然強大，他會在未來數周優先確保他們繼續為所有客戶，提供良好的服務。

Emmett Shear透露，在接受任命前，曾查看Sam Altman被解僱的原因，指出董事會並非因為對安全問題有特定異議而解除他的職務，理由與此完全不同。Shear又指，董事會支持將公司的AI模型商業化，否則「不會瘋狂到在此情況下接受這份工作」。

上周四市傳微軟（美：MSFT）禁止一度員工使用ChatGPT，理由是出於安全和數據上的考慮，不過不久後恢復使用，有市場傳言猜測會否是Sam Altman被炒原因之一，他與董事會就AI發展安全、商業化存有分歧。

Emmett Shear指，未來30日的工作亦包括，鑑於最近離職情況，將改革管理和領導團隊，使其成為一支有效的力量，並繼續與的員工、合作夥伴、投資者和客戶對話。他指若有需要，將強烈推動進行重大治理變革，保持OpenAI的穩定和成功，可能需要超過一個月才能取得真正進展。

不過OpenAI離職潮似乎未能平息，前任臨時行政總裁Mira Murati、研究副總裁Bob McGrew等人一同在X發出「沒有它的人，OpenAI沒有價值（OpenAI is nothing without its people）」的帖文。

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