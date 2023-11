Emmett Shear透露,在接受任命前,曾查看Sam Altman被解僱的原因,指出董事會並非因為對安全問題有特定異議而解除他的職務,理由與此完全不同。Shear又指,董事會支持將公司的AI模型商業化,否則「不會瘋狂到在此情況下接受這份工作」。

上周四市傳微軟(美:MSFT)禁止一度員工使用ChatGPT,理由是出於安全和數據上的考慮,不過不久後恢復使用,有市場傳言猜測會否是Sam Altman被炒原因之一,他與董事會就AI發展安全、商業化存有分歧。

Emmett Shear指,未來30日的工作亦包括,鑑於最近離職情況,將改革管理和領導團隊,使其成為一支有效的力量,並繼續與的員工、合作夥伴、投資者和客戶對話。他指若有需要,將強烈推動進行重大治理變革,保持OpenAI的穩定和成功,可能需要超過一個月才能取得真正進展。

不過OpenAI離職潮似乎未能平息,前任臨時行政總裁Mira Murati、研究副總裁Bob McGrew等人一同在X發出「沒有它的人,OpenAI沒有價值(OpenAI is nothing without its people)」的帖文。

