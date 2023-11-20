據公告，公司將發行6個系列，A-F系列新票據合計涉及57.05億美元，另有強制可轉換債券及可轉換債券，分別涉27.5億美元及10億美元，總額達94.55億美元。

另外，佔已發行融創服務股份總數約14.7%的現有融創服務（1516）股份已轉讓至有關計劃債權人的賬下，作為部分重組對價以換取計劃債權人解除及免除相關現有債權申索合共7.75億美元。

於完成轉讓有關融創服務股份後，公司於融創服務股份的權益減少至約49.7%，而融創服務將仍為公司附屬公司；及各合格同意債權人的合格受限債務的同意費已轉賬至現有票據持有人結算系統現金賬戶，或合格同意債權人於現有債權人的貸款人代表委任表格中指定的賬戶。

而受限於強制可轉換債券的條款及條件，頭部轉換（包括第一次轉換）的強制可轉換債券轉換價格初始為每股6.00港元。受限於可轉換債券的條款及條件，可轉換債券轉換價格初始為每股20港元。

融創中國指，本次成功完成債務重組，公司衷心感謝債權人一直以來的大力支持，以及財務顧問，法律顧問和其他代理在整個重組過程中提供的幫助。