麥當勞全球總裁兼執行長Chris Kempczinski表示，與中信和凱雷的策略合作非常成功，麥當勞品牌在內地快速發展，現在是麥當勞全球的第二大市場，餐廳數量超過5500家，較2017年翻一番。他相信，現在是簡化股權結構的最佳時機，內地日益增長的消費需求為集團帶來巨大的機遇，內地是麥當勞全球成長最快的市場，其長期發展的潛力將令集團不斷受益。

自2019年9月以來，麥當勞中國實現超過30%系統銷售成長。展望未來，雙方將繼續通力合作，在內地市場推動「燃動發展計劃」，進一步拓展餐廳網絡，更好地服務與聯結顧客。

凱雷亞太區主席楊向東表示，感謝中信資本和麥當勞與凱雷的緊密合作，三方共同推動了麥當勞中國業務的高速發展，也共同推動了數位化行銷和數位化營運的能力革新。

中信資本董事長兼執行長、麥當勞中國董事會主席張懿宸表示，很高興看到麥當勞總部對我們長期合作夥伴關係的認可和對中國市場的進一步投入。麥當勞中國正向2028年突破1萬家餐廳的

目標邁進，將繼續全力以赴，用麥當勞的經典美味服務消費者。上述交易有待相關監管機構批准，預計2024年第一季完成。