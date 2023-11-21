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美股創逾3個月高 輝達、微軟再創新高 道指升203點

美債息個別發展，倒掛擴闊，美股上升至逾3個月高。OpenAI地震，Altman加盟微軟，而OpenAI投資者和逾九成員工要求恢復Altman職位，微軟暗示不反對Altman回歸，人工智能熱再現，推動輝達和微軟雙雙再創新高。

道瓊斯工業平均指數收漲203點，升幅0.59%，報35151點。標普500指數收漲33點，升幅0.74%，報4547點。納斯達克綜合指數收漲159點，或1.13%，報14284點。

波音升4.65%，報217.71美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻63點，而Caterpillar跌1.04%，報250.45元，拖累道指17點。

科技股方面，蘋果收市報191.45元，升0.92%，谷歌母公司Alphabet收市報136.25元，升0.69%，亞馬遜收市報146.13元，升0.65%，Facebook收市報339.97元，升1.47%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.1%，報456點。德國DAX指數收跌0.12%，報15901點；法國CAC 40指數漲0.18%，報7246點；英國富時100指數收跌0.11%，報7496點。

納斯達克中國金龍指數收漲3.55%，報6681點。

美國2年期債息曾升最多0.74%，高見4.9215厘，是11月15日4.933厘後最高。收市報4.9109厘，是11月15日後收市新高，當日報4.9118厘。連升2日，累計升0.0733厘，對上一次連升2日是11月9日。

美國10年期債息曾跌最多0.61%，低見4.4082厘，是11月17日4.3772厘後最低。收市報4.4198厘，是9月20日後收市新低，當日報4.407厘。連跌3日，累計跌0.1115厘，對上一次連跌3日是11月3日。

美2年期10年期債息續倒掛，曾擴大至50.38基點，是9月29日52.367基點後最闊。收市報49.527基點，是9月27日後收市最闊，當日報53.207基點。連跌3日，累計跌11.271點，對上一次連跌3日是11月8日。

美3個月10年期債息續倒掛，曾擴大至99.711基點，收市報99.588基點，是9月22日後收市最闊，當日報106.627基點。

道指曾升最多0.8%，是11月14日後最大升幅，當日升幅為1.73%。高見35227.48點，是8月14日35335.45點後最高。收市報35151.04點，是8月14日後收市新高，當日報35307.63點。連升2日，累計升205.57點，對上一次連升2日是11月13日。

標指曾升最多0.95%，是11月14日後最大升幅，當日升幅為2.2%。高見4557.11點，是8月1日4584.62點後最高。收市報4547.38點，是8月1日後收市新高，當日報4576.73點。連升5日，累計升135.83點，對上一次連升5日是11月3日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是11月14日。

納指曾升最多1.3%，是11月14日後最大升幅，當日升幅為2.59%。高見14309.8點，是7月31日14370.91點後最高。收市報14284.53點，是7月31日後收市新高，當日報14346.02點。連升5日，累計升516.79點，對上一次連升5日是11月2日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是11月14日。

 

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